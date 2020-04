¿Cómo llevar una relación durante la cuarentena si no vivimos en la misma casa?

Resulta obvio que en una relación es mejor echarse de menos que de más. Pero no es menos cierto que esta premisa no sirve de consuelo para los ¿cientos? ¿miles? de parejas que, bien porque aún no han dado el paso de compartir vivienda o porque sus particulares circunstancias laborales o personales les han pillado a contrapié, están pasando separadas la cuarentena obligatoria por la crisis sanitaria del coronavirus.

Ocurre, sobre todo, entre aquellos que tienen entre 20 y 30 años, la franja de edad en que las relaciones toman cuerpo pero en que todavía, por aquello de no precipitarse o por falta de músculo económico, no se tiene un hogar común. Esas parejas de veinteañeros están atravesando un confinamiento marcado por la distancia, lo que, en algunos casos, menoscabará el lazo y perjudicará a la relación. Por eso es importante afrontar la coyuntura con perspectiva y tener claras una serie de premisas.

La psicóloga zaragozana Lola Fatás, especialista en terapia de pareja y presidenta de la Asociación Aragonesa de Terapia Familiar, desgrana algunos consejos con los que evitar la confianza y la comunicación entre las dos partes se debiliten: “Lo más importante, lo primordial, es mantener la comunicación emocional. Ésta no siempre se da a través de la palabras, hay otros caminos. A veces, un miembro de la pareja es más callado y transmite su amor y su cariño de otra manera… pero está claro que en la situación de distancia esos otros códigos, como una caricia o un beso, no se van a percibir, lo que puede derivar en problemas. Por eso es importante explorar otras vías de transmitir ese cariño, teniendo detalles como, por ejemplo, crear un álbum de fotos de los dos y compartiéndolo por cualquiera de los múltiples canales online de los que disponemos.

Mantener ciertos “rituales” o costumbres durante el confinamiento puede ser otro cimiento sobre el que sostener la relación. “Puede que cada día hagamos videollamadas, pese a estar en pijama y con la cara sin lavar. Por eso, de cara a evitar una rutina absoluta, una buena idea podría ser arreglarnos el fin de semana y tener una cita mediante videollamada, una cena a distancia pero íntima en la que los dos preparásemos el mismo plato y lo comiésemos juntos con una música de fondo que nos guste”, sugiere la psicóloga.

Cada pareja es un universo y, dentro de ellas, cada miembro tiene su forma de ser. “Uno puede tener más necesidad de verse o de hablar a lo largo del día que el otro, lo que puede originar roces. Tenemos que ser conscientes del estilo emocional de nuestra pareja y tratar de adaptarnos a lo que quiera si ha tenido un mal día: mucha comunicación o un respiro. Es vital comprender que si nuestra pareja necesita desahogarse tras un día malo a través de la palabra o con silencio, si es eso lo que necesita”, recuerda Fatás.

Eso no quiere decir que se deba evitar hablar, subraya la experta: “Si nos agobiamos, si estamos mal o tenemos algún sentimiento extraño, es importante hablarlo con nuestra pareja para que no se vayan acumulando sensaciones raras y estallen todas de vez”.

Poner límites en casa

El hecho de vivir con los padres o con compañeros de piso va a suponer, a veces, un impedimento para tener una conversación relajada con el novio o la novia. “Va a ser importante mantener los límites con el resto de personas de la casa, porque si no nos va a resultar complicado. Mucha gente se siente incómoda o no sabe expresar sus emociones y sentimientos más íntimos si hay personas alrededor. Por eso debemos poner límites a la gente con la que convivimos, haciéndoles saber que necesitas tener un rato con tu pareja y que quieres que no te molesten. Un entorno apropiado, tranquilo, puede ayudarte a estar más suelto, a expresar mejor tus sentimientos, lo que redundará en una mejor comunicación y en una relación más sana”.

