El Gobierno de Aragón no es partidario de intervenir residencias, sino de reorganizar a los usuarios

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha dicho este jueves no ser partidario de intervenir residencias de personas mayores cuando se detecta un brote de coronavirus, sino reorganizar los recursos para redistribuir a los usuarios.

Falo ha explicado que cuando se pide la intervención de una residencia, primero se identifica la situación y se usan los dispositivos residenciales intermedios para "reorganizarse bien" y diferenciar entre casos positivos y negativos, junto con el refuerzo del apoyo de los profesionales sanitarios de atención primaria.

"Se intenta mantener a las personas en su propio entorno bien diferenciado: positivos, sospechosos, y no diagnosticados. Así se minimizan riesgos", ha expuesto. "No se trata de intervenir todas la residencias con casos, sino identificarlas, aplicar test y no es adecuado que desde las administraciones locales se hagan propuesta de test diagnósticos. Cada uno con sus responsabilidades", ha zanjado.

Valoración adecuada

En este sentido, también ha observado que lo test aplicados por entidades locales "no es válida" y "solo pueden generar una confusión a la ciudadanía o alarma porque tienen que venir marcados por el sistema de salud pública, según criterios consensuados en el ámbito nacional y dictados por un sanitario.

En la rueda de prensa diaria para informar sobre el coronavirus en la Comunidad autónoma, Falo ha considerado que "es prematuro hacer una valoración" sobre los resultados de los de las primeras unidades que se han distribuido este miércoles por la tarde. Ha apuntado que los primeros han salido negativos, pero "no tiene valor porque son las primeras decenas".

"Necesitamos unos días para tenerlos distribuidos por todo el territorio y hacer una adecuada valoración". Al respecto, ha apuntado que ya se ha repartido por todos los centros de salud y hospitales. "No son más que instrumentos para el diagnóstico de coronavirus y el tratamiento será similar, ya sea a través de un test rápido o un PCR", ha matizado.

500 camas adicionales

Sobre los hospitales de campaña habilitados en la sala multiusos del Auditorio y de la Feria de Muestras, que suman más de 500 camas adicionales, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha considerado que "puede que no sean necesarios y es una buena noticia, pero no deja de ser una estimación".

En este mismo sentido se ha pronunciado sobre los trenes medicalizados habilitados por Renfe al recordar que en el último consejo interterritorial, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que estaban preparados por si fuera necesario, pero "creía que no sería necesarios dado que había hecho una gran compra de respiradores y así podrían solventar las diferencias de algunos territorios"

También ha calificado de "buena iniciativa" el que las farmacias se encarguen de la venta de las mascarillas. "Si consiguen importar el producto es muy aceptable la iniciativa"

Confinamiento de personas leves

Sobre el confinamiento de personas leves, ha recordado que el Gobierno central no ha determinado los términos y se buscan infraestructuras, que tendrán que tener ciertos requisitos de confort y analizar los trabajadores de mantenimiento para estar protegidos.

"Pensamos que el confinamiento de casos leves tiene que ser voluntario y en ningún caso obligatorio porque, en tal caso, se tendría que pedir un informe a los servicios jurídicos para ver como se articula".

Pilar Ventura ha informado de que ante las numerosas dudas y consultas planteadas por ayuntamientos y entidades locales, en la web de Salud Pública se publican los datos desagregados por zonas de salud, pero, "en absoluto son casos confirmados, sino de estimaciones de los centros de salud por los centros de atención primaria.

"Son episodios asistenciales o consultas telefónicas de atención primaria. De ahí se sacan datos que tienen valor como la información epidemiológica para tomar decisiones, pero no es una cifra real de contagios".

Ventura ha abundado en que esas cifras recogen esos posibles casos, que puede ser un 80% de casos más leves por la sintomatología que no necesitan tratamiento. "En absoluto hay que confundir con la información de los casos confirmados diarios que se acumulan por provincias en absoluta transparencia a la sociedad".

