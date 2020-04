De la crisis de 'gripe española' a la de coronavirus: "No está todo perdido"

Don Damián Iguacén asegura 'estrujar' su memoria para rechitar recuerdos de lo que se vivió en 1918, cuando era un niño de tan solo dos años. Pide perdón "por no ser expresivo", excusa que no es necesaria. "Hubo mucho pánico", considera este obispo emérito que nació en Fuencalderas, en la provincia de Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS Fiesta de cumpleaños en Huesca uno de los obispos católicos más longevos

En las crónicas de junio de ese año se menciona la gripe como una enfermedad común de ese tiempo. "Sin duda alguna podemos afirmar que la epidemia actual es gripe, sencillamente gripe, con sus cuatro formas clásicas", contestó el doctor Royo Villanova al periodista Mayayo en las páginas de HERALDO, el primero de junio de 1918.

El facultativo añadía las características que mencionaba en una reciente publicación. La "respiratoria", también la "febril pura", a las que se sumaba la "nerviosa" y la "gastro-intestinal", que implicaba "inapetencia, lengua sucia, vómitos y diarrea". Si bien, Royo Villanova recordaba en la misma entrevista de este diario que era "la misma exactamente que nos invadió por vez primera en el invierno de 1889 a 1890 y ocasionó la muerte de miles de hombres".

"Al principio no se daba tantas vueltas"

Estas declaraciones coinciden con el sentimiento que recuerda Iguacén. "Al principio no se daba tantas vueltas. Está enferma, se va morir, se va a morir y ya está", rememora el sacerdote. "Poco a poco se fue tomando conciencia de la gravedad" le cuenta a sor Montserrat, priora de la residencia oscense de las Hermanitas de Ancianos Desamparados donde vive. "Después se fue viendo que la cosa era seria", añade Iguacén.

En la capital aragonesa se contagió la cárcel y el gobernador de entonces convocó a la Junta provincial de Sanidad para tomar acuerdos relacionados con la epidemia de la gripe. El doctor Royo Villanova detalló, tres meses antes del pico de la crisis, que había atendido casos en varios enclaves de la ciudad.

"Una situación similar a la que ahora se vive. El ambiente era de temor"

Este centenario, que en febrero sopló las 104 velas, relaciona sus vivencias de niño a las actuales: "Una situación similar a la que ahora se vive. El ambiente era de temor". A la mente le asaltan momentos de esos años y recuerda que en su casa le procuraban aislar, le mantenían al margen. "Mis padres se portaron muy bien porque procuraron evitar el pánico. Me contaban todo en sentido positivo y resaltaban lo bueno", agradece a sus progenitores.

Un pensamiento reflejo de la actitud que propone: "No está todo perdido, podemos hacer el bien en la conversación ordinaria y esto sirve para todos, para los de arriba y abajo". Además, enuncia un consejo claro: "No todo es malo, no todo está mal, ni todos son malos".

Más información Así fue la celebración del pasado cumpleaños de Damián Iguacén, cuando sopló 104 velas

Los efectos de la gripe de 1918

Las consecuencias de esa enfermedad fueron cuantiosas. Damián Iguacén recuerda que murieron "muchísimas personas, millones en todo el mundo" y también los negativos efectos que tuvo en la economía. "A las industrias les fue mal. El que tenía alguna cosica para vivir, vivía de eso, pero la industria sufrió mucho", reitera el religioso que ha sido obispo de Barbastro, Teruel y de Tenerife. Además, ha sido párroco en Ibieca, Aguas, Liesa, Panzano y Santa Cilia, en la zona de Úrbez, en Torla, Fragen o Víu. También en la capital oscense, al frente de la parroquia de San Lorenzo, entre 1955 y 1969.

Su dimensión espiritual también la traslada a lo que se vivió hace 102 años. "Mucha gente buscó en la religión la solución, de hecho, hubo bastantes conversiones", concluye desde Huesca, con la esperanza de que esta situación culmine pronto.

La actualidad del coronavirus, minuto a minuto.

Toda la información sobre la enfermedad, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.