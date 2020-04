Las procesiones encuentran en las ondas y las redes sociales a sus mejores aliadas

Que el coronavirus no sea más fuerte que el espíritu de los cofrades aragoneses. Esa es la máxima de las hermandades que ayer no pudieron salir en procesión y que tampoco podrán hacerlo en los días venideros. Aunque no haya cornetas ni incienso ni capirotes en las calles de la capital, las redes sociales de las hermandades sí están recogiendo todo el sentimiento que habitualmente exhiben los días de Pasión. Oraciones, predicaciones, reflexiones acerca del viacrucis o, simplemente, emotivos recopilatorios de imágenes de años anteriores son los contenidos que las 25 cofradías zaragozanas están publicando estos días, en esencia, a través de tres plataformas: Youtube, Twitter e Instragram.

A esta se suman otras actividades que vienen a calmar el hambre de procesiones como pueden ser los concursos para el diseño de carteles o logotipos de cofradías (ahora está en marcha el de los 75 años del Prendimiento), y también se ha recuperado el programa de radio de Francisco Sangorrín dedicado a la cultura morada y que lleva por título ‘Pasión en Zaragoza’. Se emite a diario a las 17.30 y puede encontrarse en Spreaker, Spotify o en los mismos Facebook y Youtube.

La Asociación para el Estudio de la Semana Santa también ha colgado en su perfil de Youtube (por Tercerol se encuentra mejor) las películas ‘Plegaria y redoble’ y ‘Conviene que muera un hombre por todo el pueblo’.

Un pregonero por vídeo

El confinamiento obligado también impidió a Alcañiz abrir su Semana Santa con un pregonero ‘de cine’ como debía ser el cineasta Rodrigo Cortés. El también guionista y productor, quien de niño tocaba el tambor por las calles alcañizanas junto a su padre, natural de la capital bajoaragonesa, será el pregonero de 2021 pero este lunes quiso tener unas palabras para los vecinos en un mensaje en vídeo que el Ayuntamiento difundió en sus redes sociales. El director saludó a los cofrades y les animó a que en esta semana toquen el tambor en sus balcones. Cortés podría visitar Alcañiz antes de la Pascua del próximo año ya que el área de Cultura quiere contar con él en otoño para organizar alguna tertulia relacionada con el cine si su agenda se lo permite.

También la cofradía del Cristo de los Gitanos de Huesca quiso compartir ayer su estación de penitencia en su página de Facebook: "No nos podemos juntar ni ver ni tocar ni abrazar, pero nos podemos sentir", decían, al tiempo que animaban a cantar saetas virtuales. Igualmente las cofradías de Monzón viven la Semana Santa a través de vídeos (el último, del Encuentro de 2019) mientras que en Barbastro el Canal 25 emite las procesiones del año pasado.