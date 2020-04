La demanda de comida a domicilio crece tras las primeras semanas de encierro

Los bares y restaurantes que pese a haber suspendido su actividad ordinaria por el estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19 siguen ofreciendo servicio de comida a domicilio –tal y como la ley contempla en estas extraordinarias circunstancias– han experimentado durante las últimas semanas un incremento gradual de la demanda. Aunque con la persiana bajada, algunos negocios continúan trabajando y atendiendo peticiones de forma telemática.

Según cuenta la responsable de comunicación del grupo hotelero Tándem, Yolanda Gil, los primeros días tras la clausura temporal no se registraron muchos pedidos, probablemente a causa del acopio de productos alimenticios que llevó a cabo buena parte de la ciudadanía. No obstante, con el paso de los días y las sucesivas prórrogas anunciadas desde el Gobierno de España, la situación ha cambiado. "A partir del primer fin de semana la gente empezó a echar de menos comer algo diferente y eso se ha notado", afirma.

La misma impresión tiene Fran Echeve, uno de los socios de la bocadillería Mostaza, en el centro de Zaragoza. "Es lo que más se asemeja a la sensación de estar fuera de casa", explica. Según cuenta Echeve, "desde el primer momento" optaron por apostar por la comida a domicilio para tratar de "no perder ni un euro, ni un trabajador". No obstante, asume que la facturación "ha caído mucho", pero espera que sirva para poder asumir los gastos fijos. "No queríamos hacer un ERTE para que los empleados no perdieran dinero y decidimos tirar para adelante", resume.

En la capital aragonesa, según una encuesta de la asociación Cafés y Bares, el 14% de los establecimientos continúa funcionando para ofrecer, mediante aplicaciones de reparto o por cuenta propia, el servicio a domicilio. Sobre todo es a partir del jueves cuando el número de clientes se suele disparar, igual que ocurría antes de que la crisis sanitaria del coronavirus paralizara la vida cotidiana. Este mismo sábado varios establecimientos prepararon hasta una centena de pedidos en una sola noche.

En el caso del grupo Tándem, los restaurantes Marengo, La Boca y Nativo han cesado del todo su actividad, pero en La Tradicional, que se dedica a la venta de comida preparada, la han duplicado. Este local continúa abierto al público por las mañanas, hasta las 16.00, y desde el pasado jueves también atiende pedidos a domicilio en horario nocturno. Según explica Gil, se ha optado por crear dos cartas diferentes, porque los clientes no buscan siempre los mismos platos. Por la noche los usuarios suelen pedir otro tipo de comida, como "burritos XXL, croquetas, pizzas o raciones de patatas bravas". "Ha supuesto mucho trabajo porque ha habido que crear una nueva carta en solo una semana, pero estamos contentos –asegura–. Ha sido un éxito, está funcionando muy bien".

El trabajo dentro de estos establecimientos se desarrolla siguiendo las medidas marcadas por las instituciones para tratar de evitar los contagios de Covid-19. En La Tradicional se han extremado las medidas de higiene y, según afirma Yolanda Gil, los trabajadores están en todo momento equipados con mascarillas y guantes. También se mantienen las distancias de seguridad, especialmente en el horario de atención al público. Por la noche, el establecimiento permanece con la persiana bajada y se ha habilitado una puerta anexa por donde los repartidores de plataformas como Glovo o Uber Eats recogen los pedidos. "Tratamos de limitar al máximo el contacto", apunta.

