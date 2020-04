Aguaviva revive en red sus alfombras de serrín

El joven alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, lleva ya cinco años en el cargo y le ha tocado en suerte liderar la operatividad del pueblo en las actuales circunstancias. Además de las tareas logísticas, ha valorado la conveniencia de atender al ánimo de sus ciudadanos con el fomento de actividades que puedan paliar los efectos del confinamiento, aunque está abocado a tener un enfoque múltiple. “También soy consejero comarcal y presido la Agrupación número 7 de gestión de residuos; es complejo llegar un equilibrio entre dar el servicio y garantizar la higiene y la salubridad en estos momentos, pero estamos enfocados a conseguirlo”.

En el plano solidario no falta actividad. “Hay varias mujeres del pueblo haciendo mascarillas, como en otros lados, y en otro plano se ha tratado de promover actividades que resulten amenas a través de las redes sociales. En Instagram organizamos un juego con preguntas sobre la localidad que tuvo buena repercusión, y en Facebook hemos enlazado a la web municipal (aguaviva.es) en la zona de Turismo y la carpeta de Fiestas para recordar imágenes de las Alfombras del Santísimo Misterio; primero vamos con los años de 1989 a 1998, y seguiremos luego con los posteriores”.

Las alfombras de serrín colorista, que evocan pétalos florales, son sin duda el atractivo turístico más potente de Aguaviva a finales de cada mes de agosto. La coordina la asociación Caliu desde 1989 y es Fiesta de Interés Turístico de Aragón; un kilómetro de figuras de serrín multicolor, con paradas en las plazas. Además de este bonito recuerdo, en Aguaviva se hacen estos días dedicatorias de canciones audibles desde los balcones y ventanas por la megafonía. “Cada día –apunta Aitor– suena el ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico a las 19.55, luego llegan los aplausos y seguidamente se programan cinco canciones especialmente dedicadas a vecinos. Hay varios días de espera para reservar; a la gente le hace mucha ilusión, especialmente cuando las dedicatorias llegan de gente que vive fuera y recuerda a sus familiares en el pueblo; al fin y al cabo, es una forma de acercarse hasta aquí con cariño”.

Además de la canción del Dúo, la ‘Tusa’ y el tema ‘Color esperanza’ de Diego Torres, en Aguaviva hay otras que han sonado más de una vez. “la verdad es que ‘Madre Tierra’ de Chayanne parece tener fans –dice Aitor– y también ‘Vivir’, la de Rozalén y Estopa; seguro que la escribieron con otra situación en mente, pero resulta adecuada para lo que vivimos”.

El realizador de televisión turolense César Maicas ha visto como el estado de alarma cambiaba su trabajo habitual en los platós y en la retransmisión de actos públicos por la realización de festivales ‘online’, el primero de ellos celebrado el pasado día 28 de marzo promovido por la Liga Santander para recaudar fondos con los que luchar contra la pandemia. Por ‘LaLigaSantander Fest’ pasaron artistas como Aitana, Alejandro Sanz, Antonio Orozco, David Bisbal, J. Balvin, José Mercé, Juanes, Lola Índigo, Luis Fonsi, Manuel Carrasco o Pablo Alborán. Todos aportaron sus actuaciones desde sus respectivas casas, en algunos casos con grabaciones enlatadas y en otros en directo. También pusieron su grano de arena los futbolistas Sergio Ramos, Gerard Piqué o Joaquín y otros deportistas de elite, como Rafa Nadal, Mireia Belmonte y Carolina Marín. Oficiaron de maestros de ceremonia Eva González y Toni Aguilar.

A los mandos de todo el operativo estuvo César Maicas, que tuvo que hacer con un equipo “casero” encaje de bolillos para coordinar el material grabado y las conexiones en directo. Se las tuvo que ingeniar para que las emisiones en ‘streaming’ tuvieran “la estética de un programa de televisión”. El resultado, que se difundió por los canales de televisión Gol TV y Movistar y por las redes sociales, llegó a 180 países. El programa consiguió ser ‘trending topic’ en España y Argentina y quedó en cuarto lugar a nivel mundial.

Maicas, de Komodo Comunicación, coordinó y encajó las grabaciones y emisiones de andar por casa que llegan de los hogares de los participantes hasta montar un espectáculo de cuatro horas. “Fue extenuante por la tensión acumulada durante tanto tiempo para que todo saliera bien”, dice. El esfuerzo valió la pena. Recaudó un millón de euros y ya prepara otros ciberfestivales con patrocinadores de campanillas para los próximos días.

Las ‘muskarias’ de Sádaba, una factoría de mascarillas, buzos y batas

La Asociación de Mujeres Muskaria de Sádaba lleva más tres décadas de abnegada labor sociocultural en la localidad. Su presidenta, CarmenSalvo, explicaba este domingo que la situación de confinamiento ante el Covid-19 se ha afrontado con el mismo espíritu proactivo. “Como en tantos otros sitios, hemos hecho mascarillas; más de 3.000, que se han ido para el Hospital Miguel Servet, dos residencias, varias empresas, particulares en apuros... también llevamos buzos al hospital de Ejea, y batas; somos unas 30 mujeres en la tarea, y vamos a seguir. Necesitamos tela impermeable para que las batas sean más funcionales en zona sanitaria; si alguien quiere donar, puede escribir a salvopoderos@yahoo.es”.

Alcañiz sale a tocar los tambores a los balcones y exhibe las palmas desde casa

El Bajo Aragón no se resigna y este 5 de abril celebró el Domingo de Ramos. Eso sí, sin procesiones. Las imágenes de Jesús entrando en Jerusalén o “burricas” no recorrieron las calles ni los más pequeños sacaron sus palmas adornadas con gominolas. Tampoco los grupos de tambores y bombos mostraron en el concurso de Híjar su destreza. Los bajoaragoneses demostraron que el virus no va a parar la Semana Santa. Los alcañizanos respondieron al llamamiento del párroco, Pablo Roda, y engalanaron sus balcones y ventanas con ramas de olivo y palmas. Además, redoblaron con sus tambores desde sus casas mirando al cielo y sabiendo que este año no saldrán en el Silencio ni en la Soledad.

Educación de adultos a distancia en una veintena de pueblos monegrinos

Durante el confinamiento por el Covid-19, el equipo docente del Servicio de Educación de Adultos de la Comarca de Los Monegros continúa con sus labores formativas, con especial acento en su función social. Para ello, utilizan todo medio que permita la comunicación a distancia con su alumnado; son más de 200 personas distribuidas en una veintena larga de pueblos monegrinos, con un perfil muy variado: desde mayores que no tienen medios telemáticos a su alcance durante el confinamiento, pasando por personas con dificultad para expresarse en español o, por el contrario, adultos familiarizados con las nuevas tecnologías.

Doble propuesta refranera y somontana en radiquero.com

Además de ser cuna de la popular quesería relocalizada en Adahuesca, justo al lado del pueblo, Radiquero es en estos días fuente de sabiduría popular del Somontano de Barbastro. Dentro de radiquero.com y con el impulso de la Asociación Cultural O Coronazo se proponen un par de ‘trivias’; uno tiene ámbito más reducido, pues se circunscribe al propio pueblo de Radiquero y difícilmente puede sacarlo adelante alguien sin raíces o asiento allá, pero el segundo alude a toda la comarca y va de refranes; hay 10, cada uno con tres posibles respuestas, y aunque una suele ser claramente errónea, acertar no es tan fácil. Por si acaso, se explica cada refrán tras la elección.

