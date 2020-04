Siete de cada diez fallecidos por coronavirus en Aragón, 168 personas, vivían en residencias

La crisis sanitaria del coronavirus se ceba con los mayores. Así lo refleja el preocupante balance que ha dado a conocer la DGA y que revela que de los 251 fallecidos con coronavirus en Aragón 168, el 67%, vivían en residencias. De las 1.505 personas que han precisado hospitalización hasta ahora, 212 procedían también de estos centros de mayores, en los que se han detectado 687 casos positivos.

El coronavirus ha entrado con fuerza en muchas de las 344 residencias de Aragón, que atienden a 22.000 usuarios y cuentan con 8.700 trabajadores. La consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, no ocultó este sábado su «preocupación» por esta enfermedad. Para intentar frenar los contagios, rebajar la carga viral y dejar espacio libre en los centros, la DGA puso en marcha cuatro recursos intermedios para acoger a residentes infectados que no precisen hospitalización. El de Yéqueda tiene 46 plazas y acoge a 41 internos; el de Miralbueno (Zaragoza), dispone de 47 y hay 45 ocupadas; y el de Alfambra (Teruel), tiene 62 y solo 13 residentes. Y ayer abrió sus puertas el de Casetas, que puede atender a 128 personas. En estos dispositivos, ideados para que los mayores contagiados de Covid-19 que no están graves, han fallecido 14 personas.

El IASS ha intervenido esta semana tres de las cinco residencias que ya estaban trabajando bajo el control de Sanidad. Se trata de Los Olivos (Huesca), el centro de Épila (Zaragoza) y el Asilo San José (Teruel). La primera registró ayer tres nuevos fallecimientos, y con ellos ya suma ocho en total. «Lo hemos hecho para proteger a los residentes, ayudar a la gestión y plantear que la dirección se llevará a cabo por parte de nuestro departamento», dijo Broto. Según indicó, han enviado material «a todos, sin importar la titularidad». En total, se han administrado 125.000 mascarillas FFP1 y 3.000 FFP2, 900 pantallas faciales, 2.500 batas, 150.000 guantes y 1.700 litros de hidrogel. Y precisamente ayer, el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció la llegada de 5.000 batas para personal sanitario y de servicios sociales de Arnedo (La Rioja).

Respecto al Asilo San José, la consejera mostró su sorpresa porque el viernes, cuando llegó la nueva directora, «hizo inventario y había 1.170 mascarillas quirúrgicas, 5.000 calzas, 1.000 batas, guantes...», mientras los empleados salían a la calle para denunciar falta de equipamiento. La DGA, sin embargo, descarta tomar medidas legales contra los titulares del geriátrico alegando que «no es momento».

A pesar de que varios centros reconocen problemas por las bajas de personal, Broto indicó que «no hay falta de trabajadores» en las residencias, aunque reconoció las «dificultades» que encontraron para las sustituciones. En este sentido, el director gerente del IASS, Joaquín Santos, recordó que en la bolsa de empleo hay 3.000 currículos, y han remitido 987 a los centros. No precisaron cuántos se han incorporado.

Yéqueda, pendiente de altas

La residencia de Yéqueda espera dar las primeras altas a las dos semanas de su apertura, que se cumplen mañana, ya que varios ancianos están asintomáticos y acaban la cuarentena. Salud Pública está articulando el procedimiento sobre las condiciones en que deben dejar el centro. Esta buena noticia contrasta con el número de fallecidos desde el 23 de marzo; 9 ancianos. El centro privado está casi completo, solo sobra alguna plaza de las 47 disponibles. El refuerzo de la plantilla, de 55 trabajadores, ha obligado a instalar módulos en el exterior con vestuarios, duchas y aseos para los trabajadores, que facilitan el protocolo de seguridad.