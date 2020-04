Si tengo que llevar mascarilla por la calle, ¿puedo conseguir una?

¿Tendrá que salir todo el mundo a la calle con mascarilla para evitar el contagio por coronavirus? ¿Es suficiente con las de fabricación casera y artesanal? Aunque los mensajes son contradictorios, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no descarta que el Gobierno recomiende a toda la población su uso generalizado para evitar el contagio por coronavirus. Ante esta posibilidad, la preocupación y las prisas por conseguirlas vuelven a angustiar.

Las farmacias aragonesas han registrado este fin de semana numerosas consultas sobre si vuelven a expedir mascarillas o van a hacerlo en los próximos días. "La gente ha vuelto a preguntar si tenemos mascarillas, es algo que esperábamos porque ocurre cada vez que se comenta una medida en los medios de comunicación. Lo único que podemos contestarles es que no nos sirven", cuentan desde una botica del barrio de las Delicias de Zaragoza que este sábado por la mañana atendió en un par de horas a cinco clientes por este tema.

Desde el colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza confirman que en estos momentos no tienen ninguna previsión o instrucción sobre si van a recibir en breve y podrán ponerlas a la venta. Ante la posibilidad de que el Gobierno acabe recomendando su uso a la población general, y haya que facilitar que los ciudadanos accedan a ellas, apuntan que la red de estos establecimientos está a disposición de la consejería de Sanidad.

Rosa Morillo, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, recuerda que mientras las autoridades sanitarias no digan lo contrario, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el entorno comunitario "no es necesario usar mascarillas porque no se ha demostrado que protejan a las personas que no están enfermas". Sin embargo, es posible que se utilicen en algunos países donde se ha instalado esta costumbre y en estos casos se deben seguir las prácticas óptimas sobre el modo de llevarla, retirarla y desecharla.

Además, Morillo subraya que su utilización puede crear una "falsa sensación de seguridad" que puede hacer que se descuiden otras medidas profilácticas esenciales, como lavarse frecuentemente las manos, evitar el contacto cercano con otras personas al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Recalca que la OMS solo recomienda mascarillas médicas para las personas que están enfermas (por no contagiar al resto) y quienes las cuidan y siempre combinándolas con otras medidas de protección.

¿Y las mascarillas caseras? Las de tela, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, son menos protectoras que las máscaras quirúrgicas e incluso pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus, contesta esta farmacéutica. Según este organismo "entre el 40 y el 90% de las partículas virales pueden penetrar en las mascarillas de tela". Por ello, no se pueden considerar protectoras ante el coronavirus y su uso no debe ser alentado entre los profesionales sanitarios.

Estas piezas no son de protección, sino que sirven para no contagiar en caso de que se haya contraído el coronavirus. Las que se confeccionan también en los servicios de los hospitales suelen formar parte de una doble barrera de protección para evitar la propagación del covid-19.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha elaborado una guía de fabricación artesanal de mascarillas de uso higiénico, con el objetivo de dar una recomendación para su fabricación: https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/8_Proceso_de_fabricacion_habitual_de_mascarillas_higienicas_V4.0.pdf. No obstante, desde el colegio de farmacéuticos recalcan que se trata de un producto con un objetivo meramente higiénico y que estas mascarillas son desechables y no reutilizables. Insisten, como también figura en esta guía del Ministerio de Industria, que no es Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario (PS). Por ello, su objetivo no es el de sustituir a una mascarilla de protección (FFP2 o 3) ni tampoco a una mascarilla quirúrgica.

Cataluña ya recomienda mascarillas para ir a comprar

En Cataluña, Protección Civil ya ha recomendado usar mascarillas a las personas que salgan de sus domicilios para hacer la compra. No obstante, también recuerda que solo "son un elemento de protección complementario" porque "los más importante" es "mantener la distancias sociales, las manos limpias y un entorno bien impoluto".

Debido a la escasez de mascarillas, guantes y otro tipo de material de protección sanitario, la Generalitat sugiere usar "cualquier medio" que se tenga disponible para taparse la boca y la nariz al salir a comprar y recuerda diversos métodos para fabricar mascarillas caseras.

Tal como se recoge en un vídeo del Departamento de Salud, para confeccionar una mascarilla en casa es preciso usar materiales hidrófugos que expulsen la humedad. Entre los más adecuados y fáciles de encontrar en cualquier hogar y en el mercado menciona las toallitas de bebé secas, pañuelos de limpiar gafas o fundas de cojín.

Los materiales más eficientes al filtrado son, de acuerdo con los consejos de la consejería catalana, la tela de las camisetas de algodón (un 100 %) y la de las fundas de cojines (entre un 69 % y un 61 %).

Sigue las últimas noticias del coronavirus.

