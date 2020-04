El comercio de proximidad pierde ventas a pesar de su función de servicio

En Aragón hay más de 130 municipios que no tienen ni una sola tienda. Y, en estos momentos, en el que el Gobierno ha limitado los desplazamientos y los ciudadanos deben acudir a comprar alimentos de forma individual con el objetivo de reducir la propagación de la COVID-19, tener un supermercado cerca es una suerte. “El comercio de proximidad lo que hace siempre es incrementar la calidad de vida: ilumina la calle, genera relaciones sociales y acerca el producto al consumidor, no el consumidor al producto como ocurre en las grandes superficies. Por tanto, es en estos momentos cuando más se valora tener ese comercio de proximidad cerca del domicilio porque evita desplazamientos y, por tanto, posibles contagios”, anota Antonio Pueyo, presidente de la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS).

Son muchos los que ya optan en las localidades con menos habitantes por no acercarse hasta municipios con mayores servicios para realizar la compra y volver a llenar sus neveras y despensas con los productos de proximidad. “Nos traen la compra a casa, la encargamos por teléfono y nos lo dejan en la puerta al día siguiente”, relata esta vecina de 80 años del municipio turolense de Santa Eulalia, que cuenta con dos pequeños supermercados. Y es que son muchos los comercios de proximidad que están incorporando este servicio para que personas mayores o con movilidad reducida no tengan que salir de sus domicilios y sus familiares no tengan que realizar estos desplazamientos, con el objetivo de contribuir a la reducción de contagios.

De hecho, no solo comercios están demostrando “su pericia para poder entregar esos productos a domicilio a aquellas personas de tercera edad o con movilidad reducida”, como califica Pueyo, sino que los ayuntamientos y las comarcas están organizando servicios para atender a las personas que lo necesiten, puesto que en algunas localidades no cuentan con una tienda que pueda satisfacer sus necesidades.

Y es que en municipios donde la población está muy envejecida “tienen tres problemas”, como explica el presidente de ECOS: “No hay mucha oferta de comercio, muchos tienen problemas para desplazarse en vehículo y la revolución digital ha llegado tarde, por lo que no pueden hacer compras por internet. Por eso, queda demostrado que, da igual si es en un pueblo o una ciudad, es labor de todos contribuir al mantenimiento de estos comercios, porque cuando desaparecen se echan mucho en falta”.

El consumidor opta por las grandes superficies

Mientras en los pueblos más pequeños las ventas en los comercios de alimentación de proximidad están creciendo, las ventas de estos establecimientos en las ciudades aragonesas están disminuyendo. “El comportamiento del consumidor en las grandes ciudades es agrupar compras en un centro de distribuidor, los mercadillos de alimentación están notando una disminución de las ventas”, asegura Pueyo. “Hay algunos establecimientos en Zaragoza que sí están haciendo un servicio a domicilio, que han modificado horarios y que hacen pedidos por WhatsApp o por teléfono, pero evidentemente sí que ha caído la afluencia a pequeños comercios”.

De hecho, durante las dos primeras semanas del confinamiento, la cadena de supermercados Mercadona acaparó el 41% de las ventas de las grandes superficies de alimentación en Aragón. “Un comportamiento que no se comprende”, continúa el presidente de ECOS. “Entendemos que en estos comercios más pequeños hay menos posibilidades de contagio porque hay menos afluencia y menos personas que manipulan los productos, pero la realidad es que el consumidor se está comportando ahora de esta manera y acude generalmente a las grandes superficies”.

