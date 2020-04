"He ayudado a los afectados con mensajes en la red, pero parecíamos apestados"

Roberto Asensio, nacido en Boltaña hace 49 años, es realizador del programa ‘Unidad Móvil’ para Aragón TV e hizo del contagio de coronavirus desde el pasado 13 de marzo un gran mensaje diario en las redes sociales (Facebook y Twitter) que tuvo sus seguidores en los miles de personas que sufrían, como él, los dolores de cabeza, la fiebre que se disparaba y las dolencias musculares en la espalda, las muñecas o los brazos. Ha dirigido su propio corto diario, que bautizó como ‘Convivencia con mi virus’, y ha recibido, de amigos o desconocidos, el interés por saber y comprobar si su evolución era similar a la de los demás.

"Lo hice desde el día siguiente a notar los primeros dolores de cabeza, el viernes 13 de marzo, porque había un cierto oscurantismo, con la protección de datos, y parecíamos apestados", proclama Roberto Asensio. Ese fue el motivo que le llevó a hacer ese diario, que recibió muchos mensajes positivos de los contagiados.

El boltañés, muy conocido en su empresa Factoría Plural por sus proyectos solidarios y el premio de la Asociación de la Prensa en Aragón en 2015 por un trabajo sobre el drama de los refugiados que llegaban a Europa desde Siria, Irak o Afganistán, compartió con los afectados y sus familiares tener que quedarse solo en su casa sin salir durante casi un mes. Leyó muchos libros de fotografía y de cómics para entretenerse y le coincidió con el día del Padre y el cumpleaños de su hija Leyre, de 15 años, a la que felicitó virtualmente, por teléfono, cuando ella sopló las velas al lado de su madre y saludándolo de lejos.

Roberto lleva a su hija Leyre de 15 años en la moto. Este año celebraron por primera vez separados el cumpleaños de ella, que se quedó con su madre, y lo hicieron por videconferencia, como el día del Padre. Roberto Asensio

"Conseguí contactar con el doctor Sanza diariamente, él me llamaba cada mediodía porque me tenían como contagiado de coronavirus, aunque no llegaron a hacerme la prueba, y me ayudaba", explica. "Tuve hasta 38,8 grados de fiebre varios días y un fuerte dolor corporal, de las muñecas, el brazo y la espalda. Luego me llegó una tos fuerte, Avisé a mi empresa el sábado 14 para que lo supieran. Me dio el alta el médico, al terminar la fiebre y los dolores hace casi dos semanas; tengo que regresar el próximo lunes", relata tras haber vivido un mes largo sin salir de casa. No le hizo falta acudir en persona para recibir la baja, pues se la remitió el médico por ordenador, y los medicamentos recetados se los llevó un amigo que se los compró en una farmacia y se los dejó en el patio de su edificio. "Perdí el olor y el sabor por completo. Y muchos afectados leían mis historias y les sirvieron", concluye