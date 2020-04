Cómo trabajar en tiempos de coronavirus

El sector agrario se considera esencial durante el actual estado de alerta. Por eso no se queda en casa. Pero las restricciones que impone tan excepcional medida para frenar la expansión de la pandemia han provocado numerosas dudas y dificultades entre los profesionales del campo que no sabían cómo responder ante el decreto del Gobierno. Para resolver estas dudas, UAGA ha elaborado la siguiente guía:

Traslado de trabajadores

Con carácter general, los vehículos privados deben ir ocupados por una sola persona. Sin embargo, si es necesario llevar a alguien que no tenga posibilidad de acceder a la explotación de otra forma, solo se puede llevar a una persona, en el asiento trasero y, a ser posible, en diagonal al conductor. Hay que tener en cuenta que las recomendaciones de las autoridades sanitarias piden que se mantengan distancias de 1-2 metros entre personas para evitar la transmisión del virus (y a ser posible, con mascarillas). Es decir, pueden circular el conductor y otro ocupante. Para el traslado de trabajadores en vehículos de más capacidad, no se puede superar el 30% de la capacidad, incluido el conductor (por ejemplo, una furgoneta de 9 plaza, solo puede llevar 3 ocupadas).

Documentación

Siempre que se vaya a realizar algún movimiento relacionado con el ejercicio de vuestra actividad profesional hay que llevar encima un documento oficial que acredite la condición de agricultores/ganaderos (libro/cuaderno de explotación, recibo de la Seguridad Social, carnet de aplicador de fitosanitarios, la solicitud PAC o guía de traslado de ganado, en caso de movimiento de ganado).

No es obligatorio llevar esta documentación, pero en caso de que paren las fuerzas de seguridad se agiliza mucho el trámite y las comprobaciones. Si el trabajo es por cuenta ajena, es conveniente llevar certificado expedido por el titular de la explotación agraria o ganadera, o bien copia de la nómina.

Tramitación de la PAC

El 15 de mayo es la fecha máxima para la presentación de la PAC, si bien podría ampliarse el periodo de solicitud única para la campaña 2020 sin modificar los reglamentos comunitarios. España solicitó, y la Comisión Europea lo ha aprobado, la ampliación del plazo máximo hasta el 15 de junio. No hay que olvidar que la ampliación es compatible con seguir la tramitación, es decir, se pueden seguir cumplimentando y tramitando solicitudes en la medida en que ello sea compatible con el resto de requisitos del RD (si se tienen o se reciben los datos necesarios a través de vías no presenciales, etc.).

Seguridad social e IRPF

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el real decreto no serán de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social. Tampoco lo serán a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Los plazos para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta, que comprende del 1 de abril al 30 de junio, tampoco se modifica

Seguros agrarios y préstamos por la sequia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decido ampliar en 20 días naturales la fecha de finalización de los periodos de suscripción de seguros agrícolas que finalicen antes del 16 de abril de 2020, a excepción de los módulos con cobertura de helada. Además, se amplía por el mismo periodo el plazo para poder realizar modificaciones de las declaraciones de seguro. Aunque la mayoría de la contratación se hace de forma telemática es posible realizar desplazamiento a entidades financieras y de seguros. Es posible hacer el pago mediante domiciliación bancaria.

Además, los titulares de explotaciones agrarias que tengan suscritos préstamos como consecuencia de la sequía de 2017 podrán prolongar un año más, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos. Además el Ministerio de Agricultura financiará el coste adicional de los avales concedidos por Saeca. El periodo de admisión de solicitudes de las ayudas finalizará el 19 de julio.

A tener en cuenta

Talleres de reparación. Se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público general.

Sucesiones y transmisiones. En caso de compra-venta, herencias o donaciones, los plazos para la presentación de la autoliquidación y pago del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se amplían en un mes con respecto al que corresponde a cada tributo.

