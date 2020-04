Aragón tendrá listos sus dos hospitales de campaña el fin de semana tras invertir casi 5 millones

El Gobierno de Aragón ha destinado casi cinco millones de euros al montaje de los dos hospitales de campaña en la Feria de Zaragoza y en la sala Multiusos del Auditorio, que estarán listos este fin de semana con capacidad para acoger hasta 508 pacientes. No obstante, su puesta en servicio carece de fecha porque el Salud solo ingresará allí enfermos con coronavirus en caso de que la red sanitaria, tanto pública como privada, se llegue a saturar.

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha mostrado este miércoles su deseo de que no haga falta utilizar las instalaciones, dado que en estos momentos casi la mitad de las camas hospitalarias están libres y se dispone aún de más de un tercio de las de cuidados intensivos, cuyo número aumentará si hace falta con tan solo despejar salas de reanimación y quirófanos. "La situación en los hospitales no es agobiante", ha dicho antes de subrayar que los hospitales de campaña suponen "la garantía absoluta" de que "en todos los casos" los ciudadanos serán atendidos.

Lambán se ha mostrado así de categórico tras visitar el primero de los cuatro módulos con los que contará el hospital que se está instalando en el pabellón 7 de la Feria, encargado a una de las seis compañías especializadas que hay en el mundo, la aragonesa Equipos Móviles de Campaña Arpa.

El presidente ha insistido en que el Ejecutivo aragonés ha puesto todos los medios a su disposición para hacer frente a esta «gravísima crisis sanitaria con las mayores garantías posibles». Y esto pasa por ir por delante de la pandemia, previendo el peor de los escenarios, para estar en condiciones de dar respuesta.

Recreación del hospital de la Feria, sin carpas para apreciar su distribución interior. Arpa

En estos momentos, Aragón podría disponer ya de 200 camas extra en caso de ser necesario: las 108 con las que cuenta el hospital de campaña de la sala Multiusos del Auditorio y de 100 de las 400 del de la Feria, cuya conclusión será efectiva a lo largo del fin de semana. El montaje del primero supondrá un coste de 800.000 euros, mientras que el de mayor capacidad supondrá 4 millones. Eso sí, tras la crisis sanitaria se desmontará y estará disponible para que la Administración autonómica pueda atender cualquier emergencia o, en su caso, donarlo.

Acompañado por la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, el presidente de la Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, y la consejera delegada de Arpa, Clara Arpa, el presidente ha podido comprobar los detalles del acabado del primero de los cuatro módulos, una carpa de 1.040 metros cuadrados con 100 boxes dotados de cama articulada, armario, taquilla, mesa y lámpara. "Difícilmente se podrá encontrar en España un hospital de campaña de esta calidad, instalado por una empresa aragonesa y producto de la cooperación que está caracterizando la reacción de nuestra sociedad frente a la pandemia", ha sentenciadò.

Lambán ha explicado que será el propio personal del Salud el que se hará cargo de la atención de los pacientes con coronavirus que se lleguen a derivar a los hospitales de campaña, en los que no hay uciy en los que se atenderán los casos que requieran atención sanitaria pero no revistan gravedad. De hecho, aseguró que no está previsto contratar a nadie.

La aportación de la Feria

El presidente aragonés ha alabado la colaboración de la Feria, que puso a disposición de la DGA sus instalaciones, además de su personal para la consecución de este proyecto, lo que incluirá la seguridad y la limpieza general. En este sentido, Manuel Teruel ha explicado que el personal médico dispondrá del Palacio de Congresos anexo para hacer más llevadero su trabajo.

El responsable de la Feria y presidente de la Cámara ha aludido a que han sido previsores y tienen los tanques de fuel "llenísimos" para que no haya ningún problema. Con la misma idea, la red wifi se ha dividido en tres para que tanto el personal como los pacientes dispongan de su propia cobertura y haya otra de emergencia.

