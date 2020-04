Un padre critica la separación de su mujer, contagiada de coronavirus, de su recién nacido en Zaragoza

Un zaragozano que tuvo este martes a su segundo hijo en el hospital Miguel Servet criticó con dureza la decisión de separar a su mujer, contagiada de coronavirus, del bebé "saltándose el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por la Sociedad Española de Neonatología". El enfado de Paco González era mayúsculo con la decisión del centro sanitario, ya que se le impidió ver a su hijo, Mario, por entender que era positivo en coronavirus pese a no practicarle la prueba. "Me la han negado pese a pedirla, ya que no tengo ningún síntoma y pretendía llevarme a Mario a casa en cuanto pudiera para que no estuviera solo en neonatos", dijo.

González, que es el secretario general de CC. OO. en la DGA, no podía contener su indignación por el cúmulo de circunstancias que le ha tocado a vivir a él y a su mujer, María. "Ingresó en el hospital general el miércoles con neumonía y me tuve que enterar por una celadora amiga de un amigo que se puso de parto ayer por la mañana", relató sin dejar de agradecer su atención al personal de Neonatología y Medicina Interna.

Este padre consideró "alucinante" que se haya aislado a su mujer en Medicina Interna como una "apestada" y se le niegue estar con su bebé, como recomiendan las autoridades sanitarias, por decisión del hospital. La comadrona de la familia, del centro de salud del Arrabal, secundó las críticas en las redes sociales.

