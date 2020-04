Estafas en estado de alarma: crece el timo de 'Microsoft' y se reduce el puerta a puerta

Si algo bueno ha traído el coronavirus en Aragón desde que se decretó el estado de alarma es que ha bajado la delincuencia en las calles, al no haber apenas gente y estar la mayoría confinados. Así lo indican fuentes de la Policía Nacional al explicar que estos días se han reducido considerablemente las denuncias por estafa, aunque conviene estar alerta y no bajar nunca la guardia.

"Más vale prevenir y avisar porque el delincuente está ahí e inventará las artimañas que le sean necesarias para intentar sacar el dinero y engañar a alguien", declaran.

Se reduce la delincuencia en las calles, bancos y portales

En pleno estado de alarma, con las calles vacías y el comercio cerrado, el delincuente se ha hecho mucho más visible ante los ojos de la policía, que ha reforzado su vigilancia para evitar este tipo de situaciones y detectar cualquier incidente que pueda estar relacionado. "Ahora es complicado también para el delincuente salir estos días y aparte la gente no sale. Pararte en la calle, por ejemplo, para darte el 'abrazo amoroso' que daban antes y quitar alguna cadena tampoco se está dando. Los abuelos y la gente mayor ya no sale ni va al banco. Esperarles a las puertas del cajero para quitarles la pensión es ahora más difícil", añaden.

Sucede lo mismo con las actuaciones que muchos delincuentes realizaban antes en las casas, llamando puerta a puerta con diferentes excusas: la búsqueda de pisos vacíos, la famosa revisión de caldera (haciéndose pasar por el del gas) o el cambio y desinfección del colchón acudiendo a domicilios de gente mayor. "Todas estas estafas son más complicadas porque la persona que las realiza necesita salir a la calle y presentarse en la vivienda, con lo cual se exponen porque son hoy más visibles", subrayan fuentes policiales.

Más atentos a Internet

Por el contrario, en pleno estado de alarma, con la mayoría de personas confinadas o teletrabajando en sus casas, la policía insta a estar prevenidos contra algunas estafas telefónicas, como el ya denunciado timo de 'Microsoft'. Este, explica la policía, se suele dar, no tanto en gente mayor, sino en población de 50 años en adelante que tiene más desconocimiento de los medios informáticos y puede ser, por tanto, más susceptible a caer en la trampa. El modus operandi en estos casos es el siguiente: "Les llaman para advertir de que su ordenador no funciona por culpa de un virus y les empiezan a guiar hasta que cogen el control remoto del ordenador; les piden el número de cuenta y finalmente hacen un cargo. Esa es ahora mismo la estafa que más se puede dar porque se realiza desde casa", advierte la policía, que ha desarticulado también este mes de marzo varios grupos criminales dedicados a la venta fraudulenta de artículos por internet.

Una de estas operaciones se salgó con cuatro detenidos el pasado mes de marzo, en el marco de una intervención conjunta con la Guardia Civil de Zaragoza. Según indican, los detenidos ofertaban artículos y alquileres de inmuebles en conocidos portales de Internet, que tras haber realizado el pago por parte de las víctimas, no llegaban a recibirlos. "Para las estafas utilizaron más de 10 cuentas bancarias y usurparon la identidad de varias personas. Hasta el momento, se han localizado a 71 víctimas en diferentes puntos de la geografía española, siendo la cantidad estafada de casi 37.000 euros", detallan en una nota.

Entre otras estafas denunciadas también estos días a través de las redes sociales figura también un posible 'hackeo' de la tarjeta Carrefour Pass, del que alertaron varios usuarios en Twitter, y un presunto fraude online a nivel nacional por suplantación de compañías como Correos y Amazon.

Consejos para estar prevenidos en las casas

En cualquier caso, los agentes insisten en que más vale estar "prevenidos" ante cualquier maniobra de este tipo y aconsejan llamar al 091 en caso de duda. "A la gente mayor que está sola en casa, les pedimos que no dejen entrar a nadie y si hay algún caso que les llega y no conocen, hay que desconfiar estos días. En caso de duda, conviene decir que esperen fuera para comprobar su acreditación y si no se fían llamen a la policía. Aquí en Zaragoza no estamos teniendo apenas denuncias y los partes pasan sin detenidos, pero aunque ocurra en Madrid, siempre puede venir algún caso y que lo utilicen aquí", concluye la policía.