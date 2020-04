Consejos para estudiar la Selectividad durante la cuarentena

En plena pandemia, los alumnos de 2º de Bachillerato se preparan para una EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad, antigua Selectividad) que siempre suscita nervios y quita el sueño. Un trance en el que se encuentran en esta pandemia por el coronavirus alrededor de 5.000 estudiantes aragoneses. Los exámenes se han aplazado y se celebrarán entre el 22 de junio y el 10 de julio, aunque todavía no hay una fecha fija. No se sabe cuándo volverán a la normalidad las aulas en los institutos, pero la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dibujado un escenario en el que los futuros universitarios a lo mejor solo tienen dos semanas de tiempo para poder repasar las materias con clases presenciales. Por eso es importente no perder la comba en el ritmo de los estudies, aunque cueste algo mantener los buenos hábitos después de dos semanas encerrados en casa. Estas son algunas pautas que pueden ayudar durante el período de confinamiento.

Seguir el horario escolar. Lo ideal es mantener la rutina previa a esta crisis. Levantarse a la misma hora, arreglarse y vestirse con ropa cómoda (pero mejor si no es el pijama) y seguir el cuadrante semanal de asignaturas dedicando a cada una de ellas el tiempo que suelen durar las clases en el aula.

Lugar de estudio. Lo mejor es contar con un lugar fijo en el que estudiar y tener listo todo lo necesario. Este espacio de trabajar debería ser diferente a donde se pasa el tiempo de relax y de ocio con la familia. Cerca de la mesa de estudio hay que evitar que haya una tentación de distracciones como videojuegos o televisores.

Dudas y consultas. No hay que quedarse con ninguna duda sobre lo que se está repasando o estudiando estos días. Hay que apuntarlas y transmitírselas a los profesores a través del medio que se esté utilizando durante esta cuarentena, bien por correo electrónico o algún tipo de aplicación. El contacto habitual con los compañeros y amigos que se encuentran en la misma situación también puede servir para intentar estudiar juntos en algunos momentos y ayudarse unos a otros.

Descansar. Igual que es importante seguir el horario de clases, lo mismo ocurre con los descansos entre una materia y otra. Se pueden aprovechar unos minutos entre una asignatura y otra para hacer ejercicio y estirarse. Lo mismo por la tarde, después de comer, cuando una pequeña reunión familiar viene bien para compartir las inquietudes de cada uno.

Un poco de ocio. Es bueno sacar un rato para esa actividad que a cada uno le ayuda a desconectar: leer una novela, tocar un instrumento… También hay que hablar con los amigos ya sea por videollamada, Whatsapp u otros medios.

Algo de ejercicio entre cuatro paredes. Aunque no se permita echar un partidillo con los compañeros, siempre se puede seguir una tabla de ejercicios o de estiramientos en casa. El deporte ayuda a relajarse y a concentrarse a la hora de retomar los apuntes. Los retos deportivos que estos días abundan por la redes o las propuestas que están publicando algunos centros educativos o deportistas profesionales pueden ser una forma divertida de mantenerse activo cada día de una forma diferente.

Informarse de la crisis, pero lo justo. Mantenerse al tanto de la actualidad es bueno y deseable sobre todo cuando se trata de estudiantes de entre 17 y 18 años la mayoría de ellos, pero no hay que obsesionarse, pues se corre el riesgo de tener ansiedad.

Por otra parte, el Departamento de Educación del Gobierno aragonés ya ha anunciado que en los próximos días se celebrará una reunión de la comisión organizadora de la EVAU para concretar el nuevo calenario y los cambios que puede haber en los exámenes. La prueba introducirá más opciones a elegir para evitar que se pregunte por contenidos que no hubieran podido ser tratados por motivo del parón en las clases presenciales.

