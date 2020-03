‘Zaragoza Solidaria’: auxilio hospitalario frente al coronavirus

Miguel Arbizu es funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, en el departamento de contratos públicos; además, tiene su propia academia, Oposiciones Actur. Hace unos días puso en marcha Zaragoza Solidaria (zaragozasolidaria.com). “La idea parte de una reflexión: no puede ser que los hospitales estén colapsando y se vean además desabastecidos de material necesario. Y no hablo solo de equipos de protección individual; muchos proveedores habituales no tienen ‘stock’, conozco la contratación pública y el sistema, que funciona en situación normal, puede ser complejo en una contingencia como la actual. Llamé a varios hospitales hace una semana, tanto de Zaragoza como de Madrid, y cuando una responsable de material me dijo llorando que no tenían batas para el día siguiente... en fin”.

Miguel gestionó personalmente el envío de 500 batas el primer día y cuenta con voluntarios buscando posibles proveedores de material que no esté ahora mismo vedado para particulares. Ha enviado pantallas de protección caseras y homologadas a hospitales de Zaragoza, Teruel, Huesca y Barbastro, amén de otros puntos de España. “Nos han contactado ahora desde el hospital de Alcañiz, y también conductores de ambulancias de Zaragoza. Ya se han recaudado miles de euros para seguir comprando material; cuelgo recibos y destinos en la web para que nadie tenga duda de dónde van las ayudas. Hay empresas que han hecho donaciones directas, como los centros de belleza Tout Suite, que han vaciado su almacén para entregar guantes desechables, mascarillas de papel, gorros, pantalones... todo al Miguel Servet. Ahora estamos detrás de delantales de cuerpo entero, de plástico desechable, mandamos 20 termómetros para los quirófanos del Clínico, cuatro de ellos de infrarrojos, y hemos llevado 46 litros de lejía al Militar; también conseguiremos guantes y lejía para la Clínica El Pilar. No pararemos”.

El Ratoncito Pérez, autorizado a circular libremente por Graus

Graus se enfrenta a la tercera semana de confinamiento con restricciones de movilidad cada vez más duras ante el agravamiento de la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, habrá una excepción muy especial; la alcaldesa, Gemma Betorz, ha dictado un bando que ‘autoriza’ al Ratoncito Pérez a seguir visitando las casas de la villa y de sus núcleos agregados. La capital ribagorzana se une de otra forma a una simpática iniciativa de otras localidades españolas para premiar el “comportamiento ejemplar” de los más pequeños. Eso sí, se le ha recordado encarecidamente al Señor Pérez que deberá acudir usando mascarilla y guantes y lavándose las manos frecuentemente.

Equipos contra las plagas forestales para combatir una pandemia humana

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha puesto a disposición de la Comarca Gúdar-Javalambre un cañón nebulizador del Servicio de Plagas con base en Mora de Rubielos para realizar desinfecciones en los municipios que lo demandan ante la pandemia del coronavirus. Este medio de ayuda viene a reforzar los puestos en marcha por los ayuntamientos con la colaboración de vecinos.

El equipo facilitado por el Gobierno aragonés, usado habitualmente contra las plagas forestales, ha intervenido ya en los municipios de Manzanera, Camarena de la Sierra y Mosqueruela. La DGA destina dos empleados a esta operación para frenar la pandemia.

Breves sobre el coronavirus en Aragón

BINÉFAR

Cumpleaños muy feliz. El Ayuntamiento de Binéfar ofrece a cualquier menor de 14 que celebre su cumpleaños estos días una felicitación especial; puede pedir que pase la Policía Local por su calle con el coche patrulla y la megafonía para felicitarle. Hay que llamar al 974 42 81 04.

YÉQUEDA

Pantallas para la residencia. La Guardia Civil de Huesca colaboró este fin de semana en la entrega urgente de 320 pantallas de protección que un empresario oscense había fabricado para la residencia La Abubilla de Yéqueda.

CALATAYUD

Vuelta a la Comarca en 80 días. La Asociación Torre Albarrana de Calatayud, a través de su perfil de Facebook y torrealbarrana.com, dibujan un itinerario para recorrer toda la comarca bilbilitana en 80 días. La primera parada fue en Abanto.

BUJARALOZ

Concurso fotográfico. El Ayuntamiento convoca un concurso, ‘Bujaraloz en positivo’, que busca imágenes locales de interior, balcón o ventana que reflejen la actividad durante el confinamiento. Se colgarán en redes y habrá premios (30 euros por categoría) a la mejor foto, la más original, la mejor de tono familiar, la mejor infantil (se exige autorización para la difusión) y foto más positiva. Se admiten envíos hasta el 7 de abril en alcaldebujaraloz@gmail.com y aytobujaraloz@hotmail.com

MONEGROS

Vídeos de primera. La Fundación para la Promoción convoca el concurso ‘#YoMeQuedoEnCasa’, en el que se piden vídeos entretenimiento casero durante el estado de alarma por el Covid-19. El hashtag ‘#TODOVAAIRBIEN’ preside la idea. Hay tres tramos de edad: 12 a 18, 19 a 24 y 25 a 30; el ganador de cada una recibirá un cheque de 100 euros para gastar en cualquier comercio o empresa de Los Monegros. Los vídeos deberán tener una duración máxima de 15 segundos y en formato gif, meme o tiktok. Antes del 7 de mayo a las 20.00 en el número de Whatsapp 686 56 93 85, adjuntando nombre y edad.

