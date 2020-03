Un encierro italiano con producción zaragozana

No son Visconti. Ni Bertolucci. Quizá a Felinni se aproximen más, pero la factura final aún dista un trecho de ser la del genio italiano. Alberto Gascón y Quique Otero son dos zaragozanos de 24 años que se encuentran viviendo en el norte de Italia. Llegaron hace tres meses para trabajar en una empresa del sector ferroviario y, dado que la pandemia los ha confinado y les ha abocado al teletrabajo, en sus ratos muertos en casa les dio por grabar divertidos minivídeos que han comenzado a tener repercusión en las redes sociales.

Van a jugar a los bolos, participan en el ‘Grand Prix’ y ‘La ruleta de la fortuna’, dan el pregón de las fiestas de su pueblo y todo, sin salir de casa. Una casa en Quiliano, un pueblo dormitorio de la ciudad de Savona, en el norte de Italia. “Tiene el tamaño de Huesca y está situada a unos 50 kilómetros de Génova”, explican.

“En esta ciudad, las opciones de ocio son más bien escasas, ya que no hay muchos bares ni vida nocturna, por lo que nuestros planes consistían en salir a jugar a baloncesto o ir al gimnasio”, cuenta Otero. A las pocas semanas de su llegada se decretó el estado de alarma en Italia por lo que se vieron en la tesitura de no poder salir de casa.

“Eso nos dejaba mucho tiempo libre por las tardes para nuestras mentes ociosas y un viernes tonto de cuarentena se nos ocurrió la idea de grabar un vídeo en el que Quique se arreglaba para ir a dar una vuelta a la cocina. Lo subimos al Instagram, a los seguidores les gustó mucho y nos animaron a seguir haciendo más publicaciones de este estilo”, explican. Aunque tienen nociones de edición e, incluso, hay algún que otro efecto especial en sus vídeos, Otero y Gascón aclaran que no tienen relación con el ‘show business’, pero que siempre “nos ha gustado hacer un poco el tonto”.

Uno de los vídeos en el que los jóvenes se enfrentan en su encierro a las pruebas del 'Grand Prix'.

Día tras día (puntuales a las 19.30) siguieron sumando microhistorias y, poco a poco, el material se fue afinando. “A partir de tercer día, empezamos a currarnos mucho más los vídeos: mayor número de escenas, efectos especiales, música, etc. Aunque estamos los dos presentes en toda la elaboración de los capítulos, se podría decir que Quique se encarga de la dirección artística (guiones e interpretación) mientras que Alberto se centra en la dirección técnica (realización y edición)”, comentan.

Su ingenio y (discutible) sentido del humor ha ido conquistando cada vez a más gente en sus perfiles de las redes sociales (@quiqueton_21 en Instagram y @algaroche en Twitter), si bien no son conscientes de cuánta audiencia real pueden tener los vídeos. “Tenemos buen ‘feedback’ de nuestros seguidores y sabemos que ellos también los comparten. Entonces, con el boca a boca creemos que estamos llegando a bastante gente, aunque de momento nadie nos han parado al salir a comprar para pedirnos fotos o autógrafos”, bromean. “Puede que en Italia no tengamos tanto tirón como en España”, dicen no sin un cierto deje somarda.

“A nosotros estos vídeos nos han servido para ocupar nuestras tardes y evadirnos un poco de la situación tan complicada que se vive en los dos países. Además, nos reconforta recibir mensajes de personas que están en primera línea de fuego contra el virus (sobre todo, pacientes y sanitarios) diciéndonos que les sacamos una sonrisa después de un día duro”, explica Otero.

La pareja de creadores (LaG&LaQ, se hacen llamar) piensa seguir haciendo más y más microproducciones mientras continúe teniendo ideas y siga confinada en casa. Esto último ojalá concluya pronto, pero la primera premisa -con sus mentes en plena ebullición- se antoja más difícil.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.