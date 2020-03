"En Senegal no ha habido muertos por el virus, pero hay toque de queda"

Fernando, es usted de los aragoneses que no vuelven a casa, la historia al revés. ¿Por qué no ha vuelto a Zaragoza con el coronavirus y se queda en Senegal?

No me he planteado volver a Zaragoza porque cada uno sabe donde debe estar. Llevo tres años en Senegal, en un proyecto de ARAPAZ-MPDL Aragón, de cooperación solidaria de agricultura y maternidades en varios pueblos alrededor de Kaolack, una ciudad a cuatro horas de la capital Dakar. Hasta que se pueda seguiré trabajando, y sensibilizando sobre la pandemia.

¿Su familia cómo lo lleva eso de quedarte en Zaragoza mientras están en cuarentena?

Mis padres tienen 93 y 94 años. Mi padre está en una residencia y mi madre en casa, los dos muy bien atendidos por mi hermano. Hablo con ellos por whatsapp y estamos al tanto de lo que pasa allí y les cuento lo de aquí.

¿Cómo sufre Senegal la pandemia y cuál ha sido la reacción?

El Gobierno de Senegal respondió rápidamente con el control aéreo y de fronteras. Solo se permite circular entre departamentos a vehículos con permiso. Los comercios están abiertos hasta las dos de la tarde y luego se ha decretado el toque de queda desde las ocho de la tarde hasta las seis de la madrugada. Aquí tienes costumbre en utilizar la mascarilla porque se usan mucho por el polvo y la arena. Están mentalizados, aunque es verdad que la vida se hace en la calle y habrá que tomar más medidas.

Todo el mundo teme que si el coronavirus explota en África puede ser una catástrofe mayor a los 20.000 muertos en Europa de los 34.000 en todo el mundo. ¿Cómo se afronta?

No ha habido ningún muerto. Los últimos datos de hoy son 162 positivos, de los cuales 28 se han curado y 134 están bajo tratamiento. Dan un medicamento que se utiliza para la malaria y parece que dan buenos resultados. Funciona muy bien el Instituto Pasteur de Dakar y a los pocos casos que se detectaron sobre el 22 y 23 de marzo se reaccionó muy bien. En todos los comercios, en Correos o en los bancos, hay una persona que te ofrece gel alcoholizado para que te laves al llegar.

¿Ha habido españoles que han solicitado ayuda para el regreso a la Embajada española?

Sí, la Embajada española ha ofrecido ayudarles, y también hacen seguimiento de los que nos hemos quedado.

¿La recesión en España puede afectar a proyectos de cooperación en Senegal?

Sería un gran error reducir las subvenciones. ARAPAZ lleva once años en Senegal, actualmente con proyectos financiados por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza en Kaolack, y otro del Gobierno de Aragón en Kedougou, además de otras Instituciones aragonesas.

¿Se dedican a proyectos de agricultura y sanidad?

Hemos instalado huertos de agricultura ecológica, con pozo y sistema solar de bombeo, canalizaciones y depósitos de riego. Formamos a las mujeres en agricultura bio, pesticidas, compost y gestión económica. También tenemos proyectos de alfabetización de mujeres, saneamiento con letrinas y duchas, e inauguramos una maternidad (Casa Santé) recientemente, que es el paso previo a un centro de salud o un hospital para atenderlas.

¿Está bien apoyado por sus compañeros desde Zaragoza?

Sí, todos mis compañeros de ARAPAZ están muy pendientes de todo y me apoyan, así como amigos y familia.

¿No añora su ciudad, ahora que el virus ha dejado vacía?

Después de Navidad, me llevo una maleta con jamón de Teruel, chorizo y pasta de Zaragoza, arroz< del Sobrarbe, vino y queso de Huesca. Así curo la nostalgia, y con las llamadas. Espero que acabe pronto la pandemia para que volváis a salir a la calle y disfrutar la ciudad. ANIMO.