Más ciencia, mejor salud

Esta mañana fría nos despertó con el positivo de coronavirus del doctor zaragozano Fernando Simón, de 57 años, el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que es la imagen de todos los días sobre la batalla contra la pandemia. La caída del científico, que ha transmitido los datos con honestidad y claridad en las últimas semanas, no puede llevarnos a la depresión cuando estamos cerca de que la curva deje de crecer. Los expertos apuntan que en España han subido los casos al mismo ritmo que en Italia y Corea del Sur, pero una semana y media por detrás, y la respuesta ha sido muy distinta. Todo lo que aumentan los italianos, que llevan 11.600 muertos, ha sido lo que han detenido los coreanos por su respuesta, en la que los europeos buscan un ejemplo. Elías Campo, patólogo y director de investigación del hospital Clínico de Barcelona, declaró a HERALDO que la reacción de Corea del Sur y Taiwán se deberá estudiar para aprender, con sus miles de test rápidos, cómo se frenaron las cifras de muertos que han sufrido China, España e Italia. La cercanía de los chinos y el peligro que se cernía pudo ser uno de los motivos por los que las sociedades modernas asiáticas se blindaran (Japón incluido), mientras los países europeos no vieron el peligro y cuando llegó el virus no teníamos mascarillas, ni test, ni EPI,ni respiradores.

España e Italia tienen que forzar a Europa a responder con un plan de choque para liderar la lucha (suman 22.000 muertos de los 35.000 del mundo), como defendió ayer el veterinario Juan José Badiola. Con mucha inversión en ciencia habrá mejor salud y así deberá renacer Europa.