Malestar en la fábrica de Leciñena porque la empresa entiende que su producción es esencial y los trabajadores no

"A las siete de la mañana hemos acudido a trabajar y la dirección nos ha dicho que tenemos que seguir haciéndolo al ser una actividad esencial", ha manifestado un empleado de Lecineña, fabricante de remolques y semirremolques en Uebo, que asegura no entender, como el resto de sus compañeros, que con todo el sector cerrado, desde Lecitrailer a Schmitz Cargobull, ellos sean esenciales". Hay "un gran malestar", indica, porque "nos obliguen a trabajar en estas circunstancias".

Respaldado por bastantes compañeros de los 120 que trabajan en la empresa, asegura que junto con la dirección, Asfades (Asociación formada por los fabricantes españoles de remolques, semirremolques y cisternas) les ha enviado también una comunicación instándoles a trabajar y a acabar diez vehículos bajo amenaza de sanciones si no lo hacen. "Nosotros no fabricamos remolques frigoríficos para alimentación ni nada de eso sino bañeras para piedras o semirremolques de maquinaria para transportar bobinas u otro tipo de material pesado para las industrias", explica.

Si empresas cuatro o cinco veces más grandes que Leciñena han cerrado, su plantilla no entiende porque ellos tienen que seguir en el puesto de trabajo como si nada ocurriera. "Hay una moratoria para los que no pudieran parar máquinas, pero es que en Leciñena el viernes a las 3 de la tarde se cerró, paró la soldadura, y no hemos vuelto hasta hoy a las siete", dijeron algunos trabajadores afectados. Por lo tanto, destacan, no deberían estar ya en la planta.

Leciñena ha seguido trabajando desde que se decretó el estado de alarma, pero ahora con el nuevo decreto hay malestar y tensión en el centro de trabajo porque las partes no coinciden en su interpretación.