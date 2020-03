Iriarte: "El encierro se hace duro, pero saldremos adelante"

Cifras y más cifras de la pandemia. Confinamiento. El coronavirus nos cerca, nos encierra. Especialmente vulnerable a la enfermedad, el colectivo de la tercera edad. Francisco Javier Iriarte Irurzun es el presidente del Consejo Aragonés de Personas Mayores (Coapema).

Por si alguien lo cuestionaba, el maldito coronavirus nos recuerda que la salud es lo primero…

Irrebatible. Qué mejor ejemplo que estos días de confinamiento. La vida siempre es lo primero.

¿Qué tal lleva el encierro?

Gracias a Dios, bien. Confinado, como todo el mundo. Soy viudo y tengo dos hijos, pero vivo solo. Aquí me tiene, organizándome, haciendo un poco de ejercicio, mentalizándome para esta circunstancia tan difícil. Aunque también le digo que los mayores ya tenemos experiencia en circunstancia incluso más difíciles que ésta.

¿Ha pasado usted por trances peores…?

Los que venimos del primer y segundo tercio del siglo pasado hemos pasado muchísimas privaciones. Sabemos lo que es luchar, pasar momentos muy complicados, ir superándonos. Hemos traído muchas cosas a la sociedad española, como el bienestar, la tranquilidad. Y en el momento de crisis, hemos estado allí, apoyando a la juventud y arrimando el hombro como los primeros.

Le veo disciplinado en casa...

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara pandemia, quiere decir que el problema es serio. Se lo dice alguien que ha trabajado para la OMS…

La OMS, ¡qué experiencia!

España es el séptimo país donde he trabajado. Soy cirujano. Estuve en París haciendo la especialidad de cirugía, en Alemania. Como funcionario de Naciones Unidas en la OMS, en Suiza, en el Congo en un periodo de revoluciones… En tantos sitios... ¿Por qué me he metido en esto, dirá?

Eso quería preguntarle, sí…

Ayudar es algo maravilloso. Yo he estado en una institución, Rotary International. Defendemos los derechos del hombre. Y la salud, por supuesto. He estado en programas internacionales de eliminación de la poliomelitis. Después de tanto tiempo fuera de España, cuando vine definitivamente a Aragón hace 10 años, quería seguir involucrado en temas sociales.

¿Por qué lo hace?, reitero.

Me lo pide el corazón.

Razón irrebatible, señor Iriarte.

Por supuesto. Me ofrecí como voluntario. La lucidez que pueda quedarme quiero que la aproveche un colectivo como el de las personas mayores. Mucho más en circunstancias como las actuales, donde la soledad y las carencias son mayores. Soy presidente de los centros de mayores de Aragón. En Aragón somos aproximadamente 240 asociaciones en Coapema. Aglutinamos a más de 260.000 personas jubilados y jubiladas. En una entidad de derecho público. Este año cumplimos 30 años de su creación por las Cortes de Aragón.

Hablan de la vulnerabilidad física de la tercera edad. Convendría hablar también de su fortaleza mental.

Aunque a los momentos difíciles no se acostumbra uno nunca, sí que tenemos experiencia de haber pasado momentos muy difíciles en la Posguerra. Tenemos que valorar que ahora en el encierro abres el grifo y hay agua, pulsas el interruptor y se enciende la luz, le das al mando y funciona la televisión… Lo digo porque hay mayores en España que saben qué es hambre, miseria, infecciones, frío, necesidades primarias de todo tipo.

Le entiendo.

Este encierro no es agradable para nadie. Nuestro colectivo entiende bien esta situación, lo acepta y es disciplinado. Incluso, más: anima a la gente joven.

¿Cómo ve a la gente joven?

¿Cómo la voy a ver? Con esperanza. A los jóvenes también les ha pillado por sorpresa este patógeno desconocido llegado desde China. Nadie lo esperaba. Nosotros estábamos acostumbrados a tener cuidado con la tensión, con el azúcar, con el colesterol… ¡Y nos llega el coronavirus! El encierro se hace duro, pero saldremos adelante.