Experto en matemáticas: “Que una vacuna esté lista para frenar esta pandemia es una utopía"

Ernesto Estrada (Cuba, 1966), nacionalizado español, químico y matemático e investigador ARAID en el Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) de la Universidad de Zaragoza es uno de los diez miembros del recientemente constituido Comité de Expertos de la Acción Matemática contra el coronavirus creado por el Comité Español de Matemáticas. Llegó al campus público aragonés en enero de 2019 tras pasar diez años como Catedrático de Matemáticas en la Universidad de Strathclyde en Glasgow (Reino Unido). Hace un año fue nombrado con el título de SIAM Fellow o ‘miembro distinguido’ de la Sociedad para la Matemática Industrial (SIAM, acrónimo en inglés), la mayor y más prestigiosa del mundo en este ámbito. Es editor jefe de la revista sobre redes complejas de Oxford University Press y miembro de las Academias Europeas y de Ciencias de América Latina.

¿Qué es y qué objetivos tienen este Comité de Expertos de la Acción Matemática contra el coronavirus?

Este comité de expertos está formado por especialistas de varias ramas de las matemáticas dentro de España. Nuestra función es de coordinadores y de mediadores entre los diferentes grupos de matemáticos que están trabajando en el país en el tema del COVID-19, a veces de manera descoordinada. También tratamos de ser interlocutores con los gobiernos tanto locales como nacionales para poder apoyar en ambas direcciones. Qué cosas pueden proveer los gobiernos a los investigadores, como son los datos, y lo que estos últimos pueden facilitar a las administraciones. Estamos preparando el primer documento en el que vamos a tratar de ver todas las potencialidades que existen en España.

¿Hay muchos grupos matemáticos en España trabajando cuestiones relacionadas con este virus?

Ojalá hubiese más. Hay grupos que lo están haciendo dentro de la epidemiología matemática, el campo en el que quizás existe mayor número, que tiene que ver con la predicción, la propagación de cómo y hacia dónde se va mover el virus en las próximas horas, el nivel de riesgo al que se someten las unidades de cuidado intensivo, cómo están funcionando las medidas de contención… También existe algún equipo, muy pocos, con experiencia en el campo del diseño de las vacunas y algunos ya se han puesto en contacto entre sí.

Las matemáticas ayudan a controlar pandemias desde finales del siglo XVIII. ¿También van a ser útiles en esta?

Esto es una guerra. Hay un frente y una retaguardia. En el frente de batalla está el personal médico, sanitario, el de los cuerpos de seguridad del Estado y los trabajadores de las residencias de ancianos, entre otros. En la retaguardia se mueven los productores que hacen falta para manejar el frente de batalla, como la alimentación, y en este nivel estamos también los científicos. Y a pesar de que en la II Guerra Mundial jugaron un papel muy decisivo, se habla de los millones de muertos que se pudieron ahorrar gracias a los criptógrafos o la mejoras de la armas, y de que actualmente se están haciendo trabajos bastante importantes, no se nos está teniendo en cuenta lo suficiente a la hora de tomar decisiones.

¿No cuentan con ustedes?

Este es uno de los objetivos de este comité, intentar ayudar, que es lo que todos debemos hacer en un ejercicio de responsabilidad.

"Los Gobiernos tienen que estar preparados para la guerra convencional, la antiterrorista, la tecnológica y también para este tipo de pandemias"

¿Cómo pueden contribuir las matemáticas a frenar la expansión del covid-19?

Las matemáticas pueden aplicarse en tres grandes campos en una pandemia de estas características. Por un lado en la epidemiología, con las famosas curvas de propagación y medir la eficacia de las medidas de contención. También en el área del diseño de medicamentos para atajar al virus. Y esta pandemia nos ha pillado desnudos, en el sentido de que, por ejemplo, no hay ningún medicamento específico ni ninguna vacuna. Cuando se produjo la crisis del SARS-CoV1, la epidemia de 2003 de otro coronavirus, se comenzó el desarrollo de varias vacunas pero no pasaron de la fase 1. Lo que se ha hecho ha sido desarrollar de manera muy acelerada modelos matemáticos para predecir qué medicamentos que estén comercialmente disponibles en el mercado puedan tener una acción efectiva contra el virus. Este es uno de los campos en que yo trabajo. Incluso desde las matemáticas que son bastante puras, como la topología algebraica, se buscan otras posibles dianas farmacológica. El tercer ámbito en el que las matemáticas pueden contribuir es en el diseño de vacunas. Durante la pandemia de 2003 se desarrollaron varios candidatos vacunales en la fase 1 de los primeros ensayos clínicos, pero ninguna pasó porque se recortaron los fondos de investigación porque se había erradicado el virus en la población humana y no había en quién ensayar estos candidatos. En la actualidad, según los datos que manejo, hay 10 candidatos vacunales y en la prensa la OMS ha hablado de una veintena.

¿Hay posibilidades de tener fármacos efectivos contra el coronavirus antes de que pase el pico máximo de la epidemia?

Creo que se ha creado una falsa expectativa en la población sobre una vacuna que yo no creo que pueda estar lista para esta pandemia. Es arriesgado decirlo. El pico máximo de infección dentro de España y Europa llegará mucho antes que la vacuna y pensar que vamos a tener una vacuna que nos resuelva el problema de esta pandemia en concreto es utópico. Luego, ¿qué se hará y qué medidas se tomarán con los candidatos que se están desarrollando? Muchos de ellos están en manos de empresas privadas y es cuestión de las decisiones que tomen.

¿Cuándo llegará ese ansiado pico de la crisis a partir del cual empezarán a descender los dramáticos números?

En este instante estamos progresando hacia el máximo, pero yo personalmente no creo que estemos en él. Dependerá de cómo evolucione el virus en estas próximas dos semanas. Estamos en una zona de crecimiento exponencial y no va a caer en dos días. Y cuando llegue el fin de la cuarentena actual no vamos a estar todavía en una situación de cero contagio. Supongo que, como en China, se irán abriendo paulatinamente zonas con menos riesgo. En esta cuestión los modelos matemáticos pueden ser una gran ayuda porque pueden ir calculando ese nivel de riesgo y orientando a las autoridades en qué sitios se puede levantar la cuarentena. Estamos luchando contra la curva, pero también hay que tener en cuenta más factores como el daño a la economía y las condiciones socioeconómicas y sociológicas de la población.

¿Tienen los matemáticos datos fiables para hacer sus análisis? ¿Son engañosos los datos oficiales?

Los datos son el nuevo oro de nuestra sociedad. Los matemáticos contamos con algunos datos, pero no con los deseados. Un problema importante en los modelos de predicción de esta pandemia son los datos de movilidad. Tenemos los datos de cómo se mueve la población por desplazamientos de trabajo, ya que se tienen datos sobre dónde viven y dónde trabajan. Pero los datos de movilidad real, qué hace la población en su día a día dentro de una comunidad son más escasos y muchos están en manos de compañías privadas. Otros datos sobre los que se podría hablar son los que se reportan como número de infectados. En realidad lo que se reporta es el número de casos positivos, o sea el número de casos que han sido detectados, no el total de los infectados. Las matemáticas han determinado que alrededor de un 86% de los casos son indocumentados, o sea que no están dentro de los detectados. Yo particularmente creo que la mortalidad del virus es de un 1%, por lo que el número total de personas infectadas sería 'grosso modo' 100 veces el número de fallecidos. En España estaríamos hablando de medio millón.

"Las matemáticas han determinado que alrededor de un 86% de los casos son indocumentados, no están entre los detectados"

Un estudio en el que colaboran investigadores de la Universidad de Zaragoza concluye que al confinamiento deben sumarse pruebas de diagnóstico a gran escala, ¿está de acuerdo?

Si supiésemos el estado de infección de toda la población aplicaríamos un aislamiento selectivo de estas personas, sería el escenario ideal, pero imposible. Mientras más test se hagan, mejor perspectiva se puede tener de dónde está el virus. Si tuviéramos un criterio más real del número de infectados que los diagnosticados se podrían mejorar los modelos y se harían predicciones más efectivas y las medidas podrían encaminarse a determinados grupos de población y regiones. Esto se tendría que haber hecho al principio.

¿Se ha reaccionado con retraso?

Yo creo que se ha reaccionado con mucho retraso. Los Gobiernos tienen que estar preparados para la guerra convencional, la antiterrorista, la tecnológica y también para este tipo de pandemias. Ahora se están tomando medidas dentro de la Unión Europea para que los países puedan tener un ‘stock’ de equipos de protección, algo que ya ocurría hace bastante tiempo pero que se dejó de hacer. Ante un enemigo tan sorpresivo como un virus no se puede estar con la guardia baja. Países como Corea del Sur tomaron acciones rápidas en cuanto a identificar la mayor cantidad de población contagiada y sabían mejor la trazabilidad del virus para frenarlo. La diferencia entre unos países y otros es lo que se ha invertido en ciencia, no solo en términos económicos sino también sociales en cuanto a la cultura científica de sus dirigentes y ciudadanos.

