Aumenta la presión en las ucis, con 129 pacientes y solo el 34% de las camas libres

La presión asistencial de las unidades de cuidados intensivos (uci) continúa en aumento y ya solo cuentan con el 34% de las camas libres, una disponibilidad que se ha reducido alrededor del 20% en las últimas 24 horas. En este periodo han ingresado en estos espacios 18 pacientes, hasta alcanzar los 129. También siguen en alza el número de contagiados, que rozan ya los 1.900, y se supera el centenar de fallecidos. A pesar de que la curva todavía no se aplana, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este domingo que no se preveía la utilización de los hospitales de campaña en los próximos días.

La saturación de las ucis es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario. En la Comunidad todavía hay disponibles alrededor de un tercio de las camas y Lambán ha apuntado que Aragón, "por suerte", tiene una situación de camas disponibles mejor que otras comunidades. El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha avisado horas antes de la complicada situación que se vive en otros puntos: "Hay seis comunidades autónomas que están al límite de capacidad de sus ucis y otras tres que están creciendo hacia ese límite de su capacidad".

Los últimos datos detallan que la Comunidad cuenta con 129 ingresados en uci y otros 700 están en planta, un centenar más que el sábado. En este caso, las camas disponibles se mantienen por encima del 50%. Mientras tanto, el número de contagiados ha ascendido a 1.858 y se han contabilizado 11 nuevos fallecimientos, por lo que se alcanzan los 104 desde el inicio de la pandemia.

También siguen incrementándose los sanitarios contagiados de coronavirus. Ya son 267, la mayoría en la provincia de Zaragoza. Las críticas por la falta del material continúa y la DGA trabaja en la adquisición de más equipos de protección y espera la llegada de aquellos que se han comprado en los últimos días, además de nuevos repartos por parte del Ministerio de Sanidad. El único aspecto positivo es que 125 pacientes han sido dados de alta.

Los hospitales de campaña

Pese al incremento de la presión asistencial, especialmente en la uci, el presidente de Aragón señaló que en los próximos días no será necesario utilizar los hospitales de campaña del Auditorio y la Feria de Zaragoza. No obstante, recalcó que, ante la situación actual, "cualquier previsión no deja de tener un componente de temeridad". Las obras de estos centros "caminan a un ritmo bastante superior" al previsto. Las carpas de triaje del Clínico todavía no se han instalado y están a la espera de ser necesarias.