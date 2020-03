Cierre total de la actividad en España: la patronal aragonesa lo ve un "despropósito" y para los sindicatos es necesario 

De auténtico despropósito calificó este sábado la patronal las últimas decisiones del Gobierno de parar toda la actividad económica salvo la estrictamente necesaria a partir de este lunes y durante quince días con un permiso retribuido a los trabajadores y unas jornadas que tendrán que recuperar. Según Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, "las decisiones erróneas de un Gobierno, que va dando bandazos, van a agravar la salida de esta crisis". La "mala gestión y la falta de previsión hará que se carguen el sistema productivo", advirtió, al hacer "recaer sobre las empresas toda la factura de una situación que se les está yendo de las manos".

NOTICIAS RELACIONADAS Medidas endurecidas

"Lo que está decretando el Gobierno solo nos lleva al cierre de empresas y a la destrucción de empleo y a una salida mucho más dura y prolongada en el tiempo", destacó Mur, que criticó además la "unilateralidad" de las medidas sin pactarlas con los agentes sociales. "Es un auténtico despropósito", manifestó indignado, "cuando el Gobierno debería centrarse en proveer de kits de diagnóstico y equipos de protección a las empresas para poder seguir manteniendo la actividad". Para el máximo responsable de la patronal, este Gobierno, que "no está a la altura" está comprometiendo el presente y el futuro de sectores enteros. "¿Qué va a pasar con esa red que hemos creado en Aragón para que industrias de diferente tipo fabriquen los equipos que el Ejecutivo no está suministrando a quienes más lo necesitan?".

Percibirán su salario pero deberán recuperar las horas de trabajo "de manera paulatina y espaciada en el tiempo"

Aurelio López de Hita, de Cepyme Aragón también se mostró muy crítico. "El Gobierno descarga el problema sobre los hombros de las empresas y son las pymes las que van a pagar la factura de todo esto". En lugar de ayudar aportándoles liquidez directa para que mantengan abierta la persiana, criticó, "les aplaza impuestos, les da avales para que pidan créditos y les prohíbe también despedir". Y como si fuera poco, añadió, "ahora las obliga a que cierren todas". No se dan cuenta, según el dirigente empresarial de que "la recuperación no va a ser automática, que cuando esto pase no van a poder abrir como si no hubiera pasado nada sino que tendrán una pelota de pagos enorme y ningún ingreso»"

Frente a las opiniones de las organizaciones empresariales, CC. OO. y UGT apoyaron el anuncio del presidente del Gobierno de que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril con un permiso retribuido "porque responde a la recomendación de los expertos para frenar la propagación del coronavirus".

Desde UGT Aragón, el secretario de Acción Sindical, José de las Morenas, consideró que el confinamiento más severo era "necesario ante el aumento de los casos porque en muchos centros de trabajo no se estaba respetando la distancia de seguridad ni cumpliendo con los protocolos y así se garantiza que los servicios esenciales sigan trabajando en condiciones sobre todo farmacia, industria alimentaria y transporte". Son "medidas duras, pero que hay que acatar", aseguró.

NOTICIAS RELACIONADAS El PP afea a Sánchez la falta de autocrítica

Según Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, "había que hacerlo y habrá empresas que prefieran esta solución a la de los ERTE". "Son medidas que marcan las autoridades sanitarias y no las vamos a discutir". "Es un sacrificio para los trabajadores y las empresas y ojalá no hubiera que tomar más medidas". Por último, recordó "la disposición de los sindicatos para negociar la recuperación de esas horas, bajo el precepto de que es fundamental salvar el empleo y salvar las empresas". Asimismo, confió en que "las consecuencias positivas de esta medidas y este esfuerzo colectivo se vean pronto".

>> Leer más noticias del coronavirus