Así es el hospital frente al coronavirus que Aragón espera "no tener que usar"

La Multiusos ya no es una sala para ferias, mítines o conciertos. Ahora es un hospital, un centro de campaña que Aragón espera nunca tener que utilizar, pero que el avance del coronavirus obliga a construir en tiempo récord. Entre 30 y 40 personas trabajarán este fin de semana "las 24 horas" para levantar 105 camas, una plantilla a la que hoy se sumarán herreros, albañiles y carpinteros del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha creado dos equipos de seis personas para ayudar en la puesta en marcha de este hospital y del que se construye en la Feria de Zaragoza, con capacidad para unos 400 enfermos.

NOTICIAS RELACIONADAS El Servet se prepara para una avalancha de casos y Teruel planea un hospital de campaña

La previsión, indicó Francisco Muñoz, director de Obras del Servicio Aragonés del Salud, es que el hospital de la Multiusos quede a disposición de los sanitarios "a partir del lunes". En él trabajarían, según adelantó la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, empleados de otras áreas del Salud en las que la actividad ha caído "por completo". También se contaría con MIR de los últimos años.

Ni ella ni el presidente de Aragón, Javier Lambán, que visitó las obras junto al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aclararon si este equipamiento entrará en funcionamiento la próxima semana. "Lo usaríamos si nos viéramos saturados", explicó la primera.

En apenas unas horas estarán listas las 105 habitaciones de 3x2 metros, que estarán divididas en dos carpas: una de 900 metros cuadrados y otra de 600. Las instalaciones, detalló Muñoz, tendrán climatización y un sistema de alumbrado que permitirá ‘recrear’ el día y la noche para evitar que los pacientes se desorienten.

El centro, en el que se atendería a pacientes con coronavirus de media y baja complejidad, se dividirá en unidades de enfermería para 25 pacientes. Contará, asimismo, con aseos, vestuarios y una zona de admisión, y también se utilizarán los camerinos y los espacios comunes del Auditorio como despachos, almacenes y zonas de estar para los sanitarios.

NOTICIAS RELACIONADAS Todo listo para la carpa de triaje del Clínico

La urgencia ha obligado a ajustar el proyecto, que inicialmente contemplaba 108 camas, "sobre la marcha". "Ha sido una locura", reconoció el director de Obras del Salud. Ayer, con los vinilos del suelo ya colocados, los operarios se centraban en montar las camas, levantar el segundo pabellón y retirar todo el material del primero para instalar las lonas. Los primeros comenzaron a trabajar a las 8.00 y la previsión era extender la jornada hasta las 23.00.

El hospital de la Feria de Zaragoza, por su parte, ocupará los pabellones 6 y 7, tendrá un diseño similar, solo que en vez de ocupar 1.500 metros cuadrados tendrá una superficie de 5.000. También estará listo, según las previsiones del Gobierno de Aragón, "mucho antes de que hipotéticamente tenga que utilizarse".

"El coste es ahora secundario"

La DGA asegura no tener cuantificado el coste de estos dos espacios, un factor que dependerá, entre otros aspectos, de cómo terminen haciéndose y el tiempo que estarán operativos. El propio Lambán reconoció no tener "ni idea", ya que, como señalaron fuentes del Ejecutivo aragonés, ante una crisis de estas características el coste es, en estos momentos, un tema secundario.

"Espero y deseo que no lleguen a ser utilizados. Me alegraré mucho, por primera vez en mi vida, de haber utilizado fondos que no hayan servido para nada. Lo que no estoy dispuesto es a asumir un arrepentimiento de por vida por no tomado las medidas adecuadas en un momento determinado", aseveró.

NOTICIAS RELACIONADAS Última hora del coronavirus, en directo

Lambán admitió que, aunque Aragón no vive en estos momentos una situación "agobiante" es imposible saber qué ocurrirá en unos días. También destacó la "absoluta disponibilidad" del Ayuntamiento de Zaragoza para ceder la sala Multiusos y la "unidad y coordinación" con la que están trabajando el Consistorio y el Ejecutivo autonómico.

En esta línea, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, recalcó que ante una crisis de estas características "no hay competencias". "El Gobierno de Aragón ha elegido bien. El Auditorio es una de las instalaciones que mejor va a responder a lo que se está demandando de Sanidad, sobre todo por su proximidad a los principales hospitales de la Comunidad", afirmó. Destacó, a este respecto, que la infraestructura existente ayudará a que este centro, en caso de resultar necesario, cuente con "prácticamente las mismas prestaciones que un hospital normal y corriente".

>> Leer más noticias sobre el coronavirus