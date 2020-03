Lambán confía en que las 508 camas de los hospitales de campaña estén listas la próxima semana pero "no haya que usarlas"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, han visitado este viernes por la mañana el avance de las obras en la Sala Multiusos del Auditorio, que se está habilitando como hospital de campaña. La capacidad de este espacio (con 108 camas) y del centro temporal que se acondiciona al mismo tiempo en la Feria (400 plazas) permitirá disponer de 508 camas extra en caso de que sea preciso ante la posible saturación del sistema sanitario por la evolución del coronavirus. Está previsto que ambas infraestructuras estén listas la próxima semana aunque, según dijo Lambán, "ojalá no sea necesario utilizarlas".

Tanto Lambán como Azcón coincidieron en señalar que las obras están avanzando a buen ritmo y destacaron la "coordinación" institucional para afrontar esta crisis sanitaria, ante la que no existen competencias.

Aragón, que ha superado ya el umbral de los 1.100 contagiados por el Covid-19, mantiene en el 50% la disponibilidad de las camas de los hospitales y en torno al 41% la de ucis (Aragón ha habilitado 253 unidades de cuidados intensivos en todos los hospitales, públicos y privados de la Comunidad). "Aragón no vive ahora mismo una situación agobiante -ha indicado el presidente autonómico-, pero es imposible prever lo que ocurrirá en próximos días". Sin embargo, la DGA decidió que "a la hora de tener instalaciones disponibles prefería pecar por exceso que por defecto". "Me alegraré -ha señalado- de haber destinado fondos. No estoy dispuesto a un arrepentimiento de por vida".

Por su parte, Azcón ha trasladado que el Gobierno de Aragón "ha elegido bien este emplazamiento (en la Sala Multiusos) para poner en marcha un hospital de estas características" ya que cuenta con infraestructuras previas que ahora se pueden habilitar para uso sanitario. Equipos de las brigadas municipales van a colaborar en el montaje de los hospitales de campaña de la Sala Multiusos y de la Feria y "las contratas municipales de limpieza, mantenimiento o el personal del Auditorio están reactivadas".

Preocupación por las residencias

Lambán trasladó este viernes en la rueda de prensa celebrada en la Sala Multiusos que las residencias de mayores son los centros de principal preocupación por ser los principales foco de contagio del coronavirus.

De hecho, hasta este jueves, el 75% aproximadamente de los fallecidos por el Covid-19 son usuarios de las residencias. Salud Pública ha valorado, según el informe de la evolución epidemiológica de la enfermedad, que el 94% de las personas que han muerto por este virus tiene más de 70 años.