Inditex Plataforma Europa mantiene la actividad pese a registrar el primer contagiado

Si este jueves el Pleno del comité de empresa decidía denunciar a la dirección de Inditex Plataforma Europa por saltarse los horarios de media jornada y no informar de las medidas de seguridad y salud a la plantilla, ayer mismo, decidía retirar dicha denuncia. La razón: el compromiso de la compañía de que a partir de la semana que viene y mientras dure el estado de alerta actual, los horarios volverán a ser de cuatro horas –con alguna excepción como que la entrada del turno de noche de domingo a lunes será de cinco horas– y que se contará con el comité de seguridad y salud laboral a la hora de mejorar las medidas de seguridad e implementarlas en el centro de trabajo».

Según el comunicado del comité remitido a toda la plantilla, la dirección ya ha comunicado el primer caso de coronavirus, «del compañero que ha dado positivo estando ya dicha información en los tablones del almacén», una prueba del «cambio de actitud», por parte de la empresa, que ha llevado a la representación de los trabajadores a retirar la denuncia que iban a ponerle ante la Inspección de Trabajo por improvisar ante una situación tan grave, tomar medidas unilaterales y no difundirlas como corresponde.

Pese a la decisión de no denunciar a la dirección de Inditex Plataforma Europa, el malestar sigue muy latente entre los empleados de este almacén en Plaza ya que solo hay una persona en cuarentena de los 2 posibles que estuvieron con el empleado que se infectó, que no es un operario. Al parecer, una fue descartada por el protocolo que se sigue frente a la exposición al coronavirus y sigue trabajando, según informó la dirección a la plantilla. Muchos compañeros consideran una «irresponsabilidad no haber decidido mandar a casa a todas las personas que estuvieron en contacto estrecho con la persona afectada» y cuestionan, según ha podido saber HERALDO, la nefasta gestión de la crisis que se está haciendo.

Las críticas desde los sindicatos también han sido recurrentes. «Las cosas no se están haciendo bien; las medidas de prevención adoptadas además de ser unilaterales se han demorado mucho».

CGT sí va a denunciar

Aunque la mayoría del comité haya decidido darle un voto de confianza a la dirección, CGT indicó que si presentará la denuncia ante Inspección. «Queremos manifestar que seguimos trabajando a pie de contagio sin ningún tipo de EPI (ni mascarillas ni guantes) y sin haber realizado una evaluación de riesgos ni consensuado el protocolo de actuación que nos entregaron 10 días después de pedirlo. No se está cumpliendo con la distancia de seguridad de 2 metros ni se están cogiendo las cajas de forma personal», criticaron.