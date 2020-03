Docentes con las oposiciones en el aire: "Ante esta incertidumbre hay desánimo, enfado y tristeza"

Miles de docentes y licenciados aragoneses que llevan meses hincando codos para examinarse este próximo verano y lograr alguna de las 403 plazas de Secundaria y Formación Profesional han visto cómo sus oposiciones se quedan en el aire, como muchas cosas más, en esta crisis del coronavirus. Once comunidades autónomas, entre ellas Aragón, son más proclives a aplazarlas, aunque no está claro a cuándo, y otras quieren mantener el calendario previsto. La ministra de Educación, Isabel Celaá ha aplazado el debate para la semana que viene y el consejero aragonés, Felipe Faci, se reúne este viernes con los sincatos. El panorama es complicado. Para 2021 se preveía una nueva convocatoria de maestros . Además, las centrales sindicales temen una oleada de recortes tras la pandemia y exigen que se reclamen los puestos anunciados.

"Ante esta incertidumbre total se te cae el mundo y hay una gran desmotivación. Hay sentimientos de desánimo, enfado y tristeza porque tu proyecto de vida de por lo menos el último año pende de un hilo. Al mismo tiempo tienes claro que en estos momentos la crisis sanitaria es prioritaria", explica Laura Brun, que reside en Zaragoza y es profesora interina de FP en un instituto de Fraga. Lleva un año estudiando para optar a las 30 plazas anunciadas en la especialidad de Formación y Orientación Laboral (FOL), un número importante en comparación con las de 2015, lo que le hacía albergar esperanzas.

Ante esta perspectiva va a bajar el ritmo de estudio al que venía dedicando entre 6 y 8 horas diarias, aunque durante esta cuarentena, con un hijo de 11 años en casa y el teletrabajo, le está resultando difícil "sacar más de 2 o 3 horas". "Mi vida, que estaba organizada hasta ahora de una forma muy rutinaria, se corta porque no hay una perspectiva de futuro", asegura.

El coste económico que puede suponer el aplazamiento de unas oposiciones es capítulo a parte. Ella está con un preparador de Galicia "muy racional y claro que ha dejado en suspenso las clases hasta que la situación se clarifique", pero continuar con una preparación de este tipo cuesta entre 150 y 200 euros mensuales con sesiones de trabajo colectivas. Sí pide que se garanticen las plazas prometidas y los exámenes "sean cuanto antes" siempre que lo permita la situación sanitaria provocada por el covid-19. Además, espera que todas las regiones acuerden una postura común para evitar las consecuencias de una fragmentación de las convocatorias, que provocaría que miles de aspirantes de los territorios donde no se celebren acudan a aquellas donde se mantengan, el llamado 'efecto llamada'.

"La situación es complicada ante una crisis sanitaria tan incierta. Mi cabeza está en la familia y en los alumnos"

Una opinión esta última que comparte Elena Gracia, profesora en el instituto Los Enlaces de Zaragoza y madre de dos niñas, que se prepara para la especilidad de Procesos y Medios de Comunicación. "La situación es complicada ante una crisis sanitaria tan incierta. Mi cabeza está en la familia y en los alumnos, porque también es muy complicado para chicos de 18 años estar todo el día en casa encerrados y seguir el ritmo de estudio", cuenta esta docente.

Descarta que se puedan celebrar en junio, "en Italia sigue la población continúa confinada y parece que la vuelta a la escuela es lo último que se plantean". De hecho, en su campo se ha aplazado sin fecha la competición Aragón Skills de FP que se iba celebrar del 12 al 14 de mayo próximos en Huesca. Por eso no entiende que comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia y País Vasco quieran mantener sus calendarios.

Garantizar las plazas anunciadas y llegar a un acuerdo nacional

El consejero de Educación, Felipe Faci, se reunirá este viernes por videoconferencia con los sindicatos para que todas las partes expresen sus posturas. La convocatoria oficial de las 403 plazas estaba previsto que se publicara el pasado 16 de marzo pero no vio la luz. Desde el Departamento de la DGA señalan que, en cualquier caso, las oposiciones "no se van a anular, en todo caso se trataría de un aplazamiento", y se quiere tomar de forma conjunta "la decisión más oportuna y ajustada a la situación excepcional que vivimos".

Los principales sindicatos del sector, además de transmitir un mensaje de "tranquilidad", coinciden en exigir el cumplimiento de la oferta pactada ya que temen que puedan producirse recortes económicos tras la pandemia. Consideran que la pandemia no permite asegurar que vayan a darse las condiciones para celebrar unas convocatorias masivas de estas características una vez termine el estado de alerta. Todos insisten en la necesidad de que se cierre una posición conjunta y unánime de las comunidades para evitar perjuicios a los aspirantes. La incógnita es lo que ocurrirá con las oposiciones de infantil y primaria previstas para 2021 si finalmente, como parece, estas de FP y Secundaria se posponen al año que viene.

Desde CSIF, Mónica de Cristóbal aboga porque la convocatoria se lleve a cabo a lo largo de este año, lo que no quiere decir que se celebren durante 2020, para garantizar el número de plazas. "Posponer la convocatoria supondría que peligraran las plazas de estabilización si se aplicasen recortes en tiempo de crisis económica. Evidentemente, la celebración deberá realizarse con todas las garantías sanitarias y personales para todo el colectivo docente", dice.

¿Qué pasaría entonces con las de infantil y primaria de 2021? ¿Podrían celebrarse el mismo verano? Los problemas de falta de espacios públicos y de personal educativo para inspección y tribunales, junto a las plazas hoteleras limitadas para el número de personas que movilizan llevan a pensar que no. No obstante, de Cristóbal señala que "en situaciones excepcionales hay que pensar en soluciones imaginativas".

En la consulta telemática que ha llevado a cabo CGT entre sus afiliados la posición por "abrumadora mayoría" es que no se celebren este año. "El problema es que los interinos ahora no se pueden preparar y que no hay seguridad de realizar convocatorias de masas una vez que termine el estado de alerta. Vamos a exigir a la Administración que nos asegure las plazas ante posibles recortes en el futuro. Habrá que estudiar cuándo se convocan porque el año que viene tocaba primaria", aseguran desde este sindicato.

Por su parte, STEA también tiene claro que no se van a poder llevar a cabo el próximo verano porque en el escenario actual de la crisis por el coronavirus, aunque se levante el estado de alarma "van a seguir existiendo restricciones sanitarias" y no hay que "arriesgarse" ni crear "falsas esperanzas" entre los opositores. "La normalidad va a costar bastante meses que se recupere", aseguran desde este sindicato.

Guillermo Herráiz, representante de Comisiones Obreras, comenta que van a solicitar que se asegure por "vía normativa mediante un decreto" el mantenimiento de la oferta de plazas pactadas. "También vamos a pedir a nivel estatal un nuevo acuerdo para alcanzar el 8% de interinidad en un nuevo periodo 2021-2026", avanza.

Desde UGT lamentan que se prolongue una "situación de incertidumbre" para "miles de interinos e interinas y también a aquellos que quieren ingresar en la función docente". "En cualquier caso, exigimos que, si se aplazan los procesos selectivos, las plazas ofertadas se acumulen para ofertas futuras y no se pierda ninguna. Son la mejor garantía de estabilización en el empleo. Insistimos en la necesidad de que las distintas administraciones educativas lleguen a un acuerdo para hacer coincidir los procesos selectivos", precisa el secretario general de la Federación de Enseñanza a nivel nacional, Francisco García.

