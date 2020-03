El traje anticoronavirus del hermano de Mavi Doñate para ir a hacer la comprar  

La periodista zaragozana Mavi Doñate ha estado desde el principio de la crisis del coronavirus informando desde China como corresponsal de TVE1. Su extraordinaria labor le ha valido el reconocimiento internacional y también premios nacionales. Y ahora que por fin en China ven la luz al final del túnel, es su país el que destaca como uno de los más afectados por la pandemia. Desde la distancia, la corresponsal aragonesa ha estado muy pendiente de cómo se desarrollaba la epidemia en su Zaragoza natal y de cómo estaban afrontando la situación sus seres queridos. Y ha dado consejos a su familiares para evitar que la enfermedad Covid-19 entrara en su hogar.

Como muestra de que su hermano David no ha hecho oídos sordos a sus recomendaciones, éste le envió un vídeo en el que le mostraba cómo había seguido sus consejos e iba a bajar a hacer la compra en condiciones máximas de seguridad. Lo ha contado la propia Mavi Doñate con un mensaje y el vídeo de su hermano:

"Este es el regalo que me manda mi hermano, y no he podido reír y llorar más. Mandé por el grupo familiar consejos de cómo protegerse antes de que estallase todo, y él ha hecho esto. Gracias David".

Y es que su hermano echa mano del sentido del humor para arrancarle la sonrisa al explicar cómo se ha hecho el supertraje anticoronavirus. Esta es la explicación que ofrece en el vídeo:

"Nos ha mandado información privilegiada sobre cómo debemos ataviarnos para bajar al supermercado. Aprovecho para saludar a Azucena y a todas las cajeras del Eroski, mañana les haremos el favor de bajar ataviados así. Esta escafandra, que puede ser lo más importante del traje, tiene que estar muy bien confeccionada, no puede tener fisuras pero sobre todo, importante, tiene que poderse respirar bien, porque si no el frontal, que es de celofán, se nos empañaría y podríamos comprar productos que no nos interesan. Es muy importante porque además ahora hay que estar muy atentos porque los precios cambian". Y añade: "Este traje me lo he confeccionado yo mismo siguiendo los consejos de Mavi Doñate, corresponsal en Wuhan. Igual a vosotros os sale un poco más caro porque yo cogí una oferta muy buena de bolsas de basura en el rastro que salía el paquete a 50 céntimos. Los guantes de latex comprarlos buenos porque si no se rompen y es un peligro, el virus puede entrar por los dedos también y quedarse en las uñas. Como veis, es facilísimo, basta con crear un traje hermético, las juntas siempre con precinto de buena calidad, y que nos deje la movilidad suficiente para ir al supermercado y poder alcanzar los productos que están arriba y poder coger los productos que están abajo. Importante: sobre todo respirar, esta escafandra tiene dos tomas de aire, este filtro está hecho con bolsitas de cds. Y nada más, es superfácil, bajad protegidos y no os arriméis a las personas”.

Este es el regalo que me manda mi hermano, y no he podido reír y llorar más. Mandé por el grupo familiar consejos de cómo protegerse antes de que estallase todo, y él ha hecho esto. Gracias David ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/sXBdEliLh1 — Mavi Doñate (@mavidonate) March 23, 2020

Consulta aquí toda la información sobre el coronavirus

Regístrate en la newsletter de HERALDO y tendrás cada día toda la información sobre el coronavirus.