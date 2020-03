Dos aragoneses que embarcaron en enero en un crucero, por el Índico en busca de puerto

A los zaragozanos Pilar Aguelo y su marido, Ángel, el estallido global de la crisis del coronavirus les ha sorprendido en aguas del Índico, dos meses después de haber embarcado en Barcelona, el 7 enero, en un crucero que iba a dar la vuelta al mundo.

El periplo se interrumpió hace una semana, cuando se disponía a rodear Australia. Entonces, el capitán del MSC Magnífica, con 3.000 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, decidió emprender un viaje de semanas hacia puertos de Oriente Medio, con escalas solo de carácter técnico, con la intención de desembarcar al pasaje lo más cerca de Europa posible.

Desde este miércoles, esa posibilidad queda, por lo menos, en suspenso. Los pasajeros han recibido una nota en sus camarotes donde se les comunica que el puerto de Dubái, el que el capitán, Roberto Leotta, había escogido como destino, les niega el amarre. "En este preciso momento, los Emiratos Árabes Unidos han cambiado sus políticas gubernamentales y el puerto de Dubái permanecerá cerrado a todos los barcos extranjeros hasta nuevo aviso".

El trasatlántico se ha visto obligado a dar la vuelta, hacia Perth para, dicen el capitán en la nota, "navegar a lo largo de la costa australiana" y pergeñar "un plan de futuro".

El barco se encuentra en estos momentos completamente libre de la infección que tiene al mundo confinado y el empeño de los responsables de la nave es, a toda costa, que siga así. "Es lo único que quieren, aunque tengamos que estar dando vueltas a la nada".

Saben que no son los únicos en la misma situación. Incluso disponen de aplicaciones de móvil que detectan los cruceros activos actualmente por el mundo.

Pilar está, de momento, tranquila. Piensa que el barco es, aunque sea por comparación, el lugar más seguro. "Lo importante es que estamos todos bien. En algún sitio nos tendrán que dejar, si no es mañana será dentro de una semana o de dos", confía. "Tenemos combustible, tenemos comida...", cuenta. Y mucho entretenimiento. "Aquí en ese sentido es como si no pasara nada, con todo lo que hay fuera aquí parece que estamos de vacaciones, para que la gente esté tranquila. Y es que, en realidad, aquí dentro no pasa nada", describe.