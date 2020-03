Un fallecido y 16 contagiados por coronavirus en la residencia de ancianos de Épila

El Ayuntamiento de Épila ha informado mediante un comunicado que ha tenido conocimiento de dieciocho casos de contagio por el coronavirus covid-19 en la localidad. Según detallan, son 16 trabajadores y usuarios de la residencia de ancianos (algunos con ingreso hospitalario y otros permanecen en el centro) y otros dos vecinos particulares que están en aislamiento total domiciliario, que han sido notificados por la autoridad sanitaria del centro de salud del municipio. Además, indican que en este centro ha fallecido también una persona infectada por el virus. Asimismo, explica que el Consistorio está en contacto “para labores de coordinación” y que “se está a la espera de otros resultados para poder confirmar si más vecinos han resultado contagiados”.

También reconocen que la situación sanitaria del asilo “es muy complicada y desde el primer momento el Ayuntamiento ha solicitado ayuda urgente al departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, no obteniendo ningún tipo de respuesta”. Así, insisten en que se “sigue solicitando de forma reiterada la ayuda inmediata a las autoridades sanitarias, dando a conocer minuto a minuto la situación en la que se encuentra la residencia”. De esta forma, apuntan que “hay numerosas bajas en su plantilla y por lo consecuente, están teniendo serios problemas a la hora de poder atender los servicios básicos de sus usuarios”.

A todo ello se suma, según indica el Consistorio, que los trabajadores “deben atender a los usuarios sin ningún tipo de EPI y sin formación”. A este respecto, el Ayuntamiento de Épila ha adquirido equipos de protección individual por su cuenta y entregó este lunes en la residencia monos de plástico, guantes, gorros desechables y botas de agua. Además de monos y guantes al puesto de la Guardia Civil y monos, guantes y gorros en el centro de salud. Sobre este último valoran su “extraordinario trabajo, pero insuficiente al estar desbordado por tener que coordinar su actividad y dar las instrucciones a los responsables de la residencia”.

También recuerdan que el Ayuntamiento contactó con una empresa especializada en desinfección y se realizaron las labores recomendadas dentro del asilo e indica que se están “tomando las medidas de prevención, siguiendo los protocolos del Gobierno de España y de Aragón”. Por su parte, insisten en que el sistema se encuentra “desbordado” y que “la única medida que podemos tomar cada uno para evitar el contagio es quedarnos en nuestros domicilios”. Añaden que seguirán las medidas de desinfección.

Esta información, subraya el Ayuntamiento epilense en el comunicado, se facilita para “el conocimiento y aumento de las medidas de autoprotección de los vecinos”. Desde el Gobierno de Aragón cuestionados sobre por qué no se da información detallada por municipios, apelan a un protocolo entre el Ministerio de Sanidad y la Unión Europea que “recomienda no dar datos concretos”. Fuentes del Ejecutivo insisten en que se hace para “no extender la alarma ni generar preocupación”, por lo que la comunicación de los casos locales queda a criterio particular de los ayuntamientos que deciden transmitir la información.

