Winni Schindler: "España, Alemania, el Reino Unido... a todos les ha cogido con el pie cambiado"

¿Cómo se dirige una empresa desde casa, obligado por los efectos de la crisis del coronavirus?

En nuestro caso no es tan complicado, ya que nuestros profesores imparten la formación en las empresas y estamos acostumbrados a no verlos todos los días en nuestra oficina en la plaza del Pilar. Parte del contacto con ellos ha sido siempre por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. Lo mismo ocurre con nuestros clientes; en este momento no podemos visitarles, y mantenemos el contacto por e-mail y teléfono.

¿Qué operativa han montado para poder trabajar así y dar las clases a quien lo requiera, aunque haya caído mucho la demanda?

Es cierto que la demanda ha caído mucho y n impartimos ahora clases presenciales. Algunas empresas –sobre todo en caso de clases individuales– han optado por mantener las sesiones y hacerlas por Skype. Así que nuestras herramientas imprescindibles son un ordenador portátil con una buena conexión a internet y un teléfono.

¿Qué medida han tomado para intentar compensar la pérdida de trabajo que les ha ocasionado la suspensión de las clases que tenían programadas?

Al margen de ofrecer a nuestros clientes que sigan –aunque sea a distancia– con su formación, estamos tramitando un ERTE para compensar las pérdidas, y también vamos a utilizar nuestras reservas económicas para ayudar a los profesores, pues por ejemplo los que son autónomos no van a poder facturarnos apenas nada estos días. No somos una empresa adinerada, pero por responsabilidad tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos, entre otros motivos porque nuestros empleados (la plantilla es de 33 personas) han tenido siempre una actitud y una lealtad extraordinarias.

¿Qué cree que ocurrirá cuando se supere la crisis, las empresas seguirán reclamando las clases de idiomas como antes?

Es una pregunta difícil de contestar. Los idiomas, y más en un contexto económico-laboral, son imprescindibles hoy en día. No importa el tamaño o sector de una empresa (y no digamos ya una multinacional), comunicarse en inglés, alemán o francés, por citar tan solo tres de los idiomas que ofrecemos, es vital para generar, impulsar y mantener el negocio. Ahora bien, una vez que haya pasado (o hayamos controlado) esta pandemia, tocará reconstruir primero el entramado empresarial, y no sé hasta qué punto las empresas le van a dar prioridad a la formación de idiomas. Pero quiero ceer que volverán a colaborar con nosotros por la importancia que tienen los idiomas.

¿Son útiles las medidas económicas adoptadas por el Gobierno?

Sin duda. Sigo con atención los acontecimientos no solo en España sino también en mi país, Alemania, y en el de mi esposa (Reino Unido), y me doy cuenta de que a todos les ha cogido con el pie cambiado.

¿Qué cree que aprenderemos de todo esto?

Aprenderemos a valorar más lo que tenemos (y lo que teníamos), dejaremos de considerarnos invulnerables y buscaremos un nuevo equilibrio: el trabajo, el progreso y el bienestar económico seguirán siendo primordiales, pero la solidaridad, el respeto y la humildad lo son tanto o más.