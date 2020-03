"Si el telecolegio de TVE funciona se podría valorar mantener la iniciativa después del coronavirus"

Miles de niños aragoneses, sobre todo de Primaria, se han sentado este lunes frente al televisor, pero no a ver dibujos animados o disfrutar con su videojuego favorito, sino a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. También se han familiarizado con los números romanos. Ha sido el inicio matemático de la plataforma matinal de aprendizaje en casa para estudiantes de 6 a 16 años 'Aprendemos en casa' puesta en marcha por RTVE en colaboración con el Ministerio de Educación mientras dure el encierro por el coronavirus. Desde muchos centros educativos, sobre todo de Primaria, se ha recomendado seguir estas clases virtuales que los docentes ven con buenos ojos, aunque la iniciativa no ha hecho más que empezar, y desconocen si los contenidos y su planteamiento son acordes o no al programa que llevan en sus colegios e institutos.

Tener cinco horas diarias de formación en las mañanas de Clan y La 2 es un recurso bievenido cuando los profesores no pueden contactar con videoconferencia con todos sus alumnos y hay demasiadas tareas sobre el papel. "Es un recurso que puede ayudar a evitar la brecha digital. Puede ayudar en el día a día a las familias que no disponen de medios digitales ni conexión a internet. Y también a los que tienen dificultades con el idioma, independientemente de que sean inmigrantes o no", opina Alicia Echevarría, tesorera de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria (Aedipa), y directora del colegio público San Jorge, de Herrera de los Navarros. No en todos los hogares se dispone de un ordenador o una tablet y hay conexión a internet.

Echevarría, que pone voz a la opinión de distintos miembros de la junta de este colectivo, también pone sobre la mesa que si este telecolegio de la cadena pública funciona se podría valorar si esta programación debería "ser la habitual en las tardes de los niños", independientemente del covid-19. Desde esta agrupación, que se puso en marcha hace ahora un año, hay también quien entiende que este carácter educativo debería estar presente de forma continuada en una televisión pública.

Ante la prolongación del confinamiento, esta docente también insiste en la necesidad de "cuidar y trabajar lo emocional" y no agobiarse con intentar seguir el ritmo habitual de una jornada lectiva. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón está realizando un seguimiento de la actividad de los centros y ante la prórroga del estado de alarma ya está preparando nuevas instrucciones que se remitirán en los próximos días y que inciden en la acción tutorial ‘online’ de los alumnos y las familias.

Este martes tocará ciencias sociales. Las tres horas diarias de Clan están reservadas para el grupo de 6 a 12 años a distintas horas: de 6 a 8 años (de 9.00 a 10.00); de 8 a 10 años (de 10.00 a 11.00) y de 10 a 12 años (11.00 a 12.00). En La 2, la emisión durará dos horas al día para edades entre 12 y 16 años: de 12 a 14 años (12.00 a 13.00) y de 14 a 16 años (13.00 a 14.00). El horario de clase variará cada día. Habrá contenido de lógica y matemáticas los lunes; ciencias sociales, los martes; educación artística y educación física, los miércoles; lengua e idiomas, los jueves; y ciencias naturales, los viernes.

Algo de lo que se lamenta la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Zaragoza (Adizar) y directora del IES Cinco Villas, de Ejea de los Caballeros, Eva Bajén, es no poder conocer de antemano el contenido y planteamiento de las clases de Secundaria para saber si se adaptan "al sistema de enseñanza que puede haber en cada sitio". Por ello espera verlas para poder recomendar a los estudiantes las que le parezcan más adecuadas. Hay que tener en cuenta que TVE ha tenido que preparar 300 horas de emisión educativa a contrarreloj en cuatro días.

Bajén sí subraya que esta iniciativa puede ser muy util para las familias con menos recursos, los territorios con mayores dificultades de conexión y los ciudadanos que tienen problemas para compartir el ancho de banda.

Televisión Española no es la única que ha hecho un apuesta para ayudar a que los chavales ejerciten la mente. Boing, el canal infantil de Mediaset, también ha lanzado este lunes una propuesta educativa centrada en el aprendizaje del inglés. Se trata de 'Real Mom', un programa presentado por Tania Llasera a las 13.25 y que incluirá juegos didácticos para aprender nuevas palabras en la sección Let’s Play; recetas de cocina en 'Cooking with Tania'; manualidades en DIY ('Do it Yourself') y coreografías con 'Let’s Dance'.

Sigue las últimas noticias del coronavirus.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.