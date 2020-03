Cuando esto acabe... ¿Cuántos pensamiento hemos comenzado con esta frase? caminar sin sentirnos delincuentes, apagar el maldito whatsapp, abrazar, un café en compañía, correr... La falta de libertad ordena la lista de prioridades. Estos son algunos nombres y sus planes.

Jorge Asín. Heraldo

"Me va a apetecer hacer cosas a las que no daba importancia"

Jorge Asín. Actor, 48 años

El actor Jorge Asín no tiene grandes planes para el día que acabe el confinamiento o sí, según se mire. "Me va a apetecer mucho hacer esas cosas a las que no les dábamos importancia, como salir por la ciudad tranquilamente, ir al parque, tomar un vermú, ir a comprar... Cosas que no tenían la trascendencia que van a tener. Y también voy a tener ganas de abrazar y besar a la gente que quiero, que lo echo de menos".

Julián Delmás. Heraldo

"Pienso darme una vuelta por el centro de Zaragoza"

Julián Delmás. Futbolista, 24 años.

El defensor canterano zaragocista se ejercita en su casa durante este encierro para no perder la forma. No obstante, reconoce que añora "acudir a los entrenamientos, ver a mis compañeros y sentir cómo se preparan los partidos. Vivirlos". Sin embargo, explica que lo primero que quiere hacer cuando vuelva a salir a la calle es "darme una vuelta por el centro de Zaragoza e ir a cenar con mis colegas".

Sergio Sancho. Heraldo

"Ponerme las zapatillas y hacer kilómetros por el monte"

Sergio Sancho. Cocinero, 45 años.

De los fogones del restaurante Irreverente, Sergio ha pasado a cocinar para él solo. Y no es lo mismo. "Echo de menos crear nuevos platos, estar en la cocina y dar rienda suela a la imaginación, aunque aprovecho estos días para hacer algunas pruebas". Pero tiene otra gran pasión y parece que será lo primero que le ocupe en cuanto salga: "Correr. Ponerme las zapatillas y empezar a hacer kilómetros por el monte".

Rosa Peña. Heraldo

"Quiero abrazar a mi hijo que es quien más lo está notando"

Rosa Peña. Administrativa, 53 años.

Trabaja en una empresa de transporte y tiene que acudir a su puesto a diario. "Tenemos medidas de protección pero se respira mucha tensión. Llego a casa y respiro. Mi casa es mi búnker y me molesta hasta salir a por el pan". Por precaución, ha establecido ciertas distancias con su familia, así que lo tiene clarísimo: "Cuando esto acabe quiero abrazar a mi familia. Sobre todo, a mi hijo que es quien más lo está notando".

