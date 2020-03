Aragón se prepara para el pico de la epidemia y planifica un hospital de campaña en la Feria

Las autoridades sanitarias ya se preparan en Aragón para hacer frente al pico de la epidemia del coronavirus. Con este objetivo, el Gobierno autonómico está planificando un hospital de campaña en la Feria de Zaragoza, de modo que se pueda instalar en cuanto se requiera. De hecho, el presidente, Javier Lambán, ha dado instrucciones para que se disponga de la contratación del personal necesario, según pudo saber este diario.

El recinto ferial, ubicado frente a Plaza y con accesos desde la autovía de Madrid y el cuarto cinturón, dispone de once pabellones y una superficie de 130.000 metros cuadrados. En sus instalaciones hay cocinas, baños y cuenta con oficinas que podrían ser utilizadas como centro neurálgico para el personal sanitario. Sus dimensiones superan a las de Ifema, en Madrid, que se ha reconvertido en un improvisado hospital y atiende desde la noche del sábado a pacientes derivados desde otros centros. En su caso, tendrá capacidad para 1.396 enfermos y contará con 96 camas de UCI.

Lambán ha remarcado este domingo en su comparecencia tras la segunda videoconferencia de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez que en Aragón se están tomando "todas las medidas necesarias" para que, en el peor de los casos, no haya problemas de hospitalización y, sobre todo, de cuidados intensivos. "Trataremos de que no haya que recurrir a esas medidas extraordinarias, pero por si hubiera que hacerlo, y para no llegar tarde, se está trabajando en habilitar espacios extraordinarios. Más vale no tenerlos que utilizar que improvisarlos", ha añadido.

Las características y número de camas disponibles en la Feria no ha trascendido, pero la DGA quiere tener todo listo en los próximos días, de modo que el despliegue sea inmediato en caso de ser necesario. La colaboración es máxima por parte de la Cámara de Comercio, propietaria de la Feria, que puso a disposición las instalaciones hace días.

La esperanza del Ejecutivo es que el avance de los contagios no desborde el sistema sanitario, dado que la DGA trabaja a marchas forzadas para duplicar de inmediato las camas de cuidados intensivos (UCI). De las 170 que están ahora disponibles en los hospitales públicos y clínicas privadas se va a pasar a 425, de las cuales 360 estarán en la red del Salud.

Los datos los ha aportado la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, quien ha manifestó que este domingo ha comenzado la conversión en ucis de salas de reanimación y quirófanos de los distintos hospitales que han quedado sin actividad para combatir la epidemia.

De forma paralela, ha avanzado que de inmediato se habilitarán uno o dos puntos para la recogida rápida de muestras en los casos leves sospechosos de coronavirus, para lo que se citará a los afectados a que acudan en sus coches. No se tendrán siquiera que bajar, como se está haciendo en Galicia. La previsión es montar este dispositivo en el Hospital Militar de Zaragoza para evitar la acumulación de vehículos en el Servet y en el Clínico.

Esta medida reducirá la exposición del equipo del 061 que se desplaza a los domicilios a someter a la pruebas al personal esencial, el único al que se le está haciendo, y permitirá ahorrar cientos de equipos de protección.

"Equipo de alta tecnología"

Al mismo tiempo, Pilar Ventura ha destacado que este lunes se empezará a montar un "equipo automatizado de alta tecnología" en los laboratorios del hospital Miguel Servet que permitirá multiplicar el número de diagnósticos en Aragón. Si ahora se pueden realizar unas 300 pruebas PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa) para detectar diariamente el coronavirus en la Comunidad, con el nuevo equipamiento, solo en el Servet, se podrán hacer más de 500.

Lo que no ha podido concretar es cuándo Aragón dispondrá de los test rápidos, menos fiables que los PCR, que ha adquirido de forma masiva el Gobierno central para su distribución entre las comunidades autónomas.

Por otro lado, la consejera de Sanidad ha informado de que se van a duplicar las líneas de atención del teléfono 976 696 382, específico para el coronavirus.