Rodrigo Burillo, transportista: "Los ciudadanos agradecen nuestro servicio, nos aplauden y dan ánimos"

Es transportista en Zaragoza, ¿cómo está siendo su labor durante estos días?

Llevo variedad de productos, aunque predominan los de primera necesidad. Por la mañana suelen ser alimentos frescos, como frutas, verduras o pescado. Mientras que por la tarde es el turno de geles desinfectantes o guantes de látex, que dejo en las ferreterías. También voy a residencias de ancianos, antes entraba dentro pero ahora no pasamos de la puerta.

¿Ha aumentado el volumen de trabajo desde que se decretó el estado de alarma?

Estoy dedicando más horas. Las tiendas han duplicado, algunas incluso triplicado, los pedidos en comparación al mes pasado. Mi destino son los establecimientos de Alcampo de la ciudad, trabajo con Bonárea y el incremento de la demanda ha hecho que también lleve productos a Mercadona. Por cierto, agradezco al Ayuntamiento de Zaragoza que haya facilitado la labor de aparcar, con carga y descarga permanente.

¿Cómo son las sensaciones en estos comercios?

En las ferreterías muestran más tranquilidad, pero en los supermercados tienen miedo porque están en contacto continuo y es un goteo de clientes que muchos no guardan la distancia. Allí es algo caótico porque la gente está comprando por miedo. No hay desabastecimiento, pero ha aumentado la demanda de forma notable.

¿La ciudadanía agracede su misión?

A los transportistas y a otras profesiones nos están valorando más ahora. A raíz de esta coyuntura algunos trabajos, que estaban infravalorados, se ha demostrado que son importantes. Cada uno está haciendo su pequeño esfuerzo.

Como trabajador en este contexto de confinamiento, ¿recoge parte de los aplausos que se regalan cada día desde las ventanas y balcones?

Los ciudadanos agradecen nuestro servicio, nos aplauden y dan ánimos. A algunos compañeros les han vitoreado mientras descargaban en la calle. A mí me han venido a dar ánimos. Un señor en el barrio de Santa Isabel se acercó para manifestarme su gratitud.

Sale todos los días a la calle, ¿qué medidas lleva a cabo?

Me lavo las manos en los puntos de entrega que puedo, mantengo la distancia con las personas, converso lo justo, no hago uso de máquinas de café y me protejo con guantes y mascarilla. Más que miedo a contraerlo, tengo respeto por la gente de mi alrededor.

