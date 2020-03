Una discoteca para fumigar

Reconozcámoslos. Es pegadiza, animada, con un mensaje idóneo para estos días inciertos, pero ‘Resistiré’ no es fácil de cantar. Pruébenlo. ¿Se saben la letra? Como mucho un par de líneas del estribillo, ¿no? Veo los vídeos que inundan las redes y me encanta que, como pasa también un poco con el himno patrio, la gente la canta por aproximación: un "nananí, lololó" siempre es bienvenido. ‘Resistiré’ tiene 34 versos –información servicio– y, salvo la parte del junco que sigue en pie, el resto es "nananí, lololó". Pueden cantar con chuleta, ¿eh? Esto no es un examen.

Tuve la suerte de entrevistar al Dúo Dinámico cuando estuvieron en la Expo de Ranillas. Ojo, que ¡compartían cartel con Los Brincos! Hablamos de ‘Lolita’, me tararearon ‘Quince años’ e, incluso, divagaron un poco sobre ‘Cine de barrio’. Confiando en la grabadora, les dejé de escuchar un rato y me dediqué –como buen cretino– a escudriñar sus rostros y contarles... las arrugas. Les eché unos 170 años a cada cual. Yo era joven e insolente, pero ahora me arrepiento. Han pasado dos lustros y empiezo a hacer honor al apellido del bueno de Manuel. Manuel de la Calva. Por cierto, lo vi anteayer en una entrevista en la tele y me pareció rejuvenecido. Quizá el confinamiento sea bueno para el cutis. ¿Hay algún estudio de esto?

De vuelta a los himnos, me encanta que el Ayuntamiento de Almudévar para animar y hacer más llevadero el encierro esté poniendo por megafonía todos los días distintas canciones. La primera, cómo no, fue la del Dúo Dinámico. Luego siguieron con el ‘Sobreviviré’, de Mónica Naranjo, que ya ha vuelto de la isla porque en Instagram se ha hecho una foto con un rodillo de amasar como micrófono. ¿Dónde estaba el rodillo cuando trataba de hacer entrar en razón a Cristopher?

En Almudévar también han pinchado el ‘I will survive’ de Gloria Gaynor y ya solo les falta el ‘Fiebre’, de la trapera Bad Gyal, pero entiendo que es difícil frotarse y perrear con una distancia de seguridad mínima de dos metros. Me da por pensar en el sutil matiz entre resistir y sobrevivir. ¿Qué preferiría en caso de apocalipsis zombie? Uhhmm… Sobrevivir. ¿Y en el debate de mociones de un pleno municipal? Uhhmm… Quizás el ERTE.

Me doy cuenta de que tengo una amplia colección de cedés, muchos de ellos inconfesables y horribles. Si se enteraran las autoridades vendrían a fumigar mi discoteca, pero mientras tanto encuentro cierto placer culpable en pinchar sin criterio a Bunbury y luego a Bananarama. Empastan bien. Ojalá un ‘featuring’. Tengo hasta un disco de Tamara (la mala) que dice ‘Hoy voy a salir a por ti’. Ilusa. Anda, quédate en casa. ¡Y ponte ropa interior!

Mis amigos me siguen mandado vídeos de sus hijos pequeños con armónicas, ukeleles y silbatos. Duran treinta segundos pero me dan dolor de cabeza. Veo padres en el balcón, a punto de tirarse, si escuchan una vez más a los Cantajuegos. Yo sigo con Rocío Jurado, que marida muy bien con The Cure. Mestizaje. Tra, tra. Por lo menos, este año, erguidos frente a todo, no quedaremos los últimos en Eurovisión.