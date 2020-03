Opositores en Aragón: "Voy a aprovechar que ha sido suspendida para prepararla mucho mejor"

La pandemia del coronavirus ha trastocado la vida de decenas de opositores de Aragón que tenían previsto examinarse este mes, después de mucho tiempo de estudios y sacrificios, y ven cómo ahora las pruebas se aplazan 'sine die' para evitar posibles contagios. A ello hay que añadir que muchos tienen niños pequeños a los que atender y ayudar a hacer deberes durante el estado de aislamiento en el que nos encontramos; lo que trastoca sus rutinas de estudio.

Más información Aragón alcanza los 360 contagiados por coronavirus y 17 fallecimientos

María, que trabaja de interina en un juzgado de primera instancia en Zaragoza, lleva un año estudiando para una oposición para la Administración de Justicia. El tercer ejercicio iba a celebrarse el 14 de marzo, pero fue suspendido cuatro días antes. "Me examino por Aragón para 20 plazas. La mayoría de mis compañeras se han presentado en Cataluña porque hay unas 600. Me había tomado incluso unas vacaciones para preparar bien el último ejercicio. Las suspendí y me reincorporé al trabajo", explica.

El sentimiento inicial que la invadió fue de desmotivación, pero una semana después relativiza lo que antes le parecía una tragedia. "Al principio te quedas defraudado después de todo el esfuerzo que has hecho. No es lo mismo estar a tope los últimos días, que de repente verlo a un plazo largo y sin tener una fecha concreta. Se suspendió porque los exámenes tienen que celebrarse en toda España a la vez. Es un peligro muy grande y comprendes que ha sido lo mejor que ha podido ocurrir para la salud de todos", afirma.

Bajo esa perspectiva, María subraya que lo importante es la salud. "Que no caigamos enfermos y que a nuestrso padres no les pase nada. Yo tengo más tiempo por delante y lo voy a aprovechar como una posibilidad para preparar la oposición (en el cuerpo de tramitación procesal y administrativa) mucho mejor", afirma.

"Lo importante es la salud. Que no caigamos enfermos y a nuestros padres no les pase nada"

En el caso de Itziar R. y Óscar Vela, con dos hijos de corta edad, los dos estaban pendientes de examinarse el pasado día 14: él para la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, que fue suspendida cuatro horas antes de celebrarse, y ella para la misma oposición que María, pero en Cataluña (tenía ya comprado el billete de AVE y reservado el hotel). "Todos los interinos hipotecamos la vida de los demás. A mi marido, que tenía un contrato eventual, le hice entre comillas coger el paro para que se dedicara 100% a los niños. A nivel laboral teníamos una planificación y se ha ido al garete. Soñábamos con aprobar los dos a la vez y ahora fíjate; ninguno de los dos. Pero bueno, todo tiene solución menos la muerte", dice Itziar, que desde hace unas semanas cesó en su puesto de interina en un juzgado de la capital aragonesa (lleva 11 años trabajando en la Administración de Justicia) y también está en paro.

Itziar lleva dos años preparándose la oposición y estos días intenta sacar tiempo para retomar el estudio, aunque le es algo complicado. "Llevamos una semana recluidos y solo he hecho 50 preguntas de test. Todo el ritmo que llevaba lo he perdido. Tenemos una palada de deberes. Lo agradezco porque los niños no pierden curso y se distraen, pero de 9.00 a 17.00 estamos con deberes sin parar. Tienes que hacer malabares", apunta. No obstante, advierte que esto es "pecada minuta" ante los problemas de la gente ante la pandemia del coronavirus.

"Llevamos una semana recluidos y solo he hecho 50 preguntas de test. Todo el ritmo que llevaba lo he perdido"

Por su parte, Óscar Vela, que lleva 6 meses estudiando, se toma la situación con "mucha filosofía". "Me preparaba en una academia y es tiempo bien invertido porque entiendo que el examen se hará cuando pase todo. Esto es ajeno a la Universidad, ha ocurrido y hay que seguir contando con más tiempo para estudiar", indica.

Oposiciones a la Policía Nacional

La pandemía también ha afectado a los que opositan a la Policía Nacional en todo el territorio nacional. Desde la plataforma de opositores a ese cuerpo han señalado que "los verdaderos perjudicados son todos los opositores que estaban en mitad del proceso, esperando las notas de entrevista personal y reconocimiento médico, y sin saber cuándo se les convocará para la última prueba de psicotécnicos".

"Los 4.000 opositores afectados en la convocatoria de EB36 (apeados del proceso selectivo al elevar el tribunal calificador la nota de corte en la prueba de ortografía), el coronavirus nos ha afectado de manera que el día 13 de abril se acababa el plazo del recurso de alzada, el cual interpusimos unos 2.600 opositores. Ahora con el real decreto del estado de alarma se paraliza todo el proceso administrativo y judicial. Hasta que no se retome todo con normalidad, no podremos saber si la Dirección General de la Policía resolverá el recurso de alzada o habrá silencio administrativo y nos tocará seguir con el contencioso-administrativo vía judicial, que es lo que intentamos evitar a toda costa", han explicado desde esta plataforma.

Consejos

Por su parte, el director del centro Adams Formación de Zaragoza y también vocal de oposiciones de la Asociación de Academias Privadas de la ciudad, Juan Carlos Calvo, aconseja a los opositores que sigan estudiando. "Esto es una circunstancia que ha ocurrido y la inversión y el esfuerzo realizado tiene que seguir. Es un mazazo para todos, pero tenemos que seguir vivendo y soñando como soñábamos antes", destaca.

En este centro trabajan entre 35 y 40 personas (entre personal de gestión y docentes) y cuentan con unos 600 alumnos en estos momentos. "Las oposiciones que iban a celebrarse este mes eran las de Justicia (tramitación procesal) y para final de mes las de agentes de la Hacienda Pública. Hablamos de procesos estatales; los autonómicos estamos a la expectativa de las convocatorias .Por lo que estamos viendo, la administración del Estado está señalando fechas para finales de abril".

Mientras eso llega, Juan Carlos Calvo hace hincapié en que ellos continúan trabajando con sus alumnos a través de sistemas de vídeoconferencias, chats o información 'online'. "Llevamos subiendo documentación y material; y tienen los profesores a su disposición. El alumno aburrir no se va a aburrir", asegura.

Siga toda la información sobre el coronavirus.