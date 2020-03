La DGT habla de carreteras "desiertas" en Aragón, pero los controles están multando

La Guardia Civil anunció el viernes que reforzaría los controles en carretera durante todo el fin de semana para evitar que la gente se desplace a segundas residencias: al Pirineo, la costa, el pueblo… Según fuentes de la DGT, parece que los ciudadanos han tomado buena nota y la red viaria aragonesa está “prácticamente desierta” este sábado por la mañana. “Solo se ve algún camión por la autovía de Madrid, pero muy pocos coches en general. Lo propio de un estado de alarma como en el que nos encontramos y muchos menos que el viernes”, advierten.

Sin embargo, pese a las advertencias, los hay que han intentado saltarse el confinamiento con cualquier excusa. Y de ahí que, como ha informado la Comandancia de Zaragoza, se hayan impuesto ya varias denuncias. Además, recuerdan que los agentes no se han desplegado solo en carreteras, sino también en zona de ocio como el Moncayo, espacio natural que tuvo que cerrarse el pasado domingo, primer día de restricciones, ante la importante afluencia de visitantes.

La DGT teme que muchos ciudadanos tengan la tentación de aprovechar el fin de semana para escaparse a sus segundas residencias. Y como se trata de desplazamientos prohibidos durante el estado de alarma declarado por el coronavirus, la Guardia Civil de Tráfico comenzó a reforzar ayer sus controles para imponer multas de entre 300 y 1.000 euros a todos aquellos que se sirvan de esta excusa para saltarse el confinamiento obligatorio.

Como no podía ser de otra manera, la Benemérita no ha informado de los lugares exactos donde se establecerán estas vigilancias en la red viaria aragonesa. En cualquier caso, Tráfico adelantó que se controlarán especialmente las salidas de las grandes capitales, incluida Zaragoza (A-23, AP-2 y A-2, especialmente). Pero eso no significa que las patrullas de la Guardia Civil vayan a olvidarse del resto de carreteras, principales y secundarias, puesto que podrán desplegarse por todo el territorio.

Con ese objetivo, el de poder abarcar más zonas, los mandos han dado la orden de que agentes de otras especialidades como el Servicio de Protección de la Naturaleza, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas o Intervención de Armas se incorporen al operativo.

Según el Ministerio del Interior, desde el pasado jueves se han montado ya más de 30.000 controles preventivos en toda España, pero la cifra se incrementará notablemente con el refuerzo que se puso en marcha ayer y continuará activo hasta el próximo domingo. A través de un comunicado, recordaba que, desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus, está limitada la libertad de movimiento de las personas y no se puede circular por las vías de uso público, excepto para aquellas actividades recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020. «Esta limitación de la circulación es una medida imprescindible para hacer frente a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 en la que nos encontramos», insistía Interior.

En cuanto a las excepciones, las autoridades han dejado bien claro que se puede usar el coche o cualquier otro vehículo para acudir al trabajo o regresar después al domicilio. Pero las segundas residencias no se consideran como tal, por lo que, quedan fuera de la lista de desplazamientos permitidos y aquellos que incumplan la consigna serán multados.

Respecto a las posibilidad de acudir a huertos, la Delegación del Gobierno en Aragón también fue ayer tajante a este respecto e insistió en que tampoco se consentirán visitas a estos, ni a parcelas ni casas de campo. En cuanto a los enfermos que pueden salir a tomar el aire en torno a su domicilio, tampoco estarán autorizados. Las autoridades se ciñen a lo que estipulan los Reales Decretos 463/2020 y 465/2020 y a las excepciones por enfermedad recogidas en las órdenes ministeriales publicadas en el BOE.

Despliegue en campo abierto

La consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, aseguró ayer que es consciente de las «ganas» de todos de salir de casa y abrazar a las familias, pero remarcó la necesidad de hacer un esfuerzo y mantener el aislamiento de forma rigurosa también durante el fin de semana. Por ello, anunció que los 374 agentes de protección de la naturaleza se sumarán en todo el territorio aragonés al dispositivo de control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Como autoridad pública se unirán para ayudar y reforzar a la Policía y a la Guardia Civil ahora que viene el fin de semana y puede haber una cierta relajación», manifestó.

