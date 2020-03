El dibujo del niño Alejandro para su tía del Royo Villanova y todos sus trabajadores

En tiempos difíciles sale lo mejor y lo peor de cada uno. Y en esta lucha sin cuartel contra la pandemia de coronavirus, la sociedad está sacando su lado más humano, salvo escasas excepciones. Una muestra de la solidaridad con el personal de los hospitales, sanitario y no sanitario, es este dibujo realizado por Alejandro Beltrán, un niño zaragozano de 11 años que está enfermo de varicela. En su estado y en la situación de alarma que obliga al aislamiento de todos en casa, no puede ver a su tía, que trabaja en Urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza. Pero quería transmitirle tanto a ella como al resto del personal sanitario y trabajadores de los hospitales todo su apoyo. Así que pensó en dibujar lo que sentía y tratar de hacérselo llegar a su tía vía correo postal, o por la Policía o como fuera preciso. Finalmente, Heraldo.es ha decidido echarle una mano para que llegue a su destino. Alejandro ha acompañado el dibujo de este texto:

"Hola, soy Alejandro Beltrán López, tengo 11 años y hago 6º de primaria. Este dibujo lo he hecho con mucha ilusión para mi "tía" que trabaja en Urgencias del Royo Villanova y para todos los sanitarios y no sanitarios, que están luchando para curarnos y que no contagie más. Como he puesto en las frases del dibujo: "¡Vamos a ganar todos!".

En la ilustración, Alejandro ha dibujado un sonriente sol y un arcoiris con la leyenda "Hospital: todos podéis, todos podemos". Así, ha representado a todo el personal sanitario, desde el personal de limpieza hasta los médicos, pasando por los celadores y las enfermeras, unidos para ganar. También ha dibujado a la población en general y a los niños en particular resistiendo en sus casas y plantando cara a un coronavirus que murmulla: "Me están ganando".

