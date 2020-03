Aragón tiene ocupadas un 45% de las 3.653 camas disponibles de los hospitales públicos

El crecimiento de casos de coronavirus es a día de hoy "contenido", pero la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, aseguró este miércoles que Aragón está preparado para hacer frente a un posible incremento de infectados en los próximos días. Solo están ocupadas 1.642 camas (un 45%) de las 3.653 distribuidas por toda la red pública del Salud, mientras que de los 166 puestos de uci habilitados solo 9 están usados por enfermos con el virus y 54 están libres.

Ventura y el gerente del Salud, Javier Marión, comparecieron por videoconferencia ante los medios de comunicación para informar del nuevo balance de casos de coronavirus en Aragón. Actualmente, hay 226 confirmados, 180 en Zaragoza, 24 en Teruel y 19 en Huesca, y se ha registrado una nueva muerte de un anciano que vivía en una residencia de Zaragoza. Con este último, son ya 13 los pacientes fallecidos. De los infectados, 132 permanecen en su domicilio, 81 en los hospitales y 9 en unidades de cuidados intensivos. Doce son profesionales sanitarios contagiados.

Respecto a los recursos para hacer frente a un posible aumento de contagios, el gerente del Salud, Javier Marión, recordó que el sistema público tiene también capacidad para habilitar 113 camas más de uci, utilizando o reconvirtiendo algunos de los actuales dispositivos, e insistió en que se incluyen también como parte de los recursos disponibles las 430 camas y 22 ucis de los hospitales privados. "Tuvimos una reunión con ellas en la que ya les explicamos que se integran como un dispositivo más. Están a disposición en cuanto a las camas, hospitales, urgencias, uci...", señaló Marión.

Citas para atención primaria

Para liberar habitaciones y contar con más dispositivos, el gerente del Salud recordó que se había dado a los centros la orden de suspender las intervenciones no urgentes y solo se atendían aquellas graves o que no puedan esperar. "Se está llamando a los pacientes, pero en el caso de que un usuario esté pendiente de una intervención puede llamar para confirmar", explicó. Este criterio de priorizar solo por importancia o necesidad se seguirá también en consultas externas. Mientras, en Atención Primaria se ha pedido a los ciudadanos que cojan cita a través de la web del Salud Informa. Serán los médicos de Familia, enfermeros o matronas los que en ese tramo horario se pongan en contacto telefónico con el paciente y el facultativo decidirá si es necesario que el paciente acuda de manera presencial a los centros de salud. Tanto Ventura como Marión aclararon que pese a los mensajes e informaciones falsas difundidas, la renovación de la receta electrónica tiene que hacerse todavía con cita. No obstante, Marión avanzó que se está trabajando en un sistema que detecte la caducidad de las prescripciones y se renueven automáticamente. "Pero todavía es necesario contactar con el profesional", aseguró.

Entre las medidas que hay sobre la mesa, está también la de plantear una reorganización de los profesionales sanitarios de los centros sanitarios y destinar aquellos con menos actividad a servicios con una mayor demanda. En ese sentido, Marión aseguró que de momento no ha sido necesario incorporar a médicos jubilados voluntarios.

Uno de los servicios que se ha tenido que reforzar estos últimos días ha sido el 061, que recibe hasta 3.800 llamadas en un día. Precisamente, Sanidad ha pedido dejar este recurso solo para urgencias y emergencias y utilizar el 976 696 382 para los posibles casos de coronavirus.