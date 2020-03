Tintorerías en Aragón: "Nos exponemos a un riesgo innecesario cuando nuestro servicio no es imprescindible"

El número de tintorerías y lavanderías en Aragón asciende a unas 120, de las cuales el 95% son tintorerías de proximidad con una media de 4 empleados por comercio. Este es uno de los sectores que siguen abiertos mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus en España al considerarse su papel fundamental en el trabajo y mantenimiento de hospitales y otros centros de atención. Desde la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Aragón se pide al Ejecutivo central el cierre de sus negocios por seguridad para sus trabajadores y clientes, al igual que ha hecho la Federación Española del gremio.

Como ha explicado la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías, el sector lo conforman distintas empresas dedicadas a diferentes tipos de servicios. Por un lado, las que se dedican al lavado y limpieza industrial y, por otro, las que sirven al cuidado de prendas personales. "El sector de la tintorería y lavandería industrial estamos bajo el mismo epígrafe. A nivel legal diríamos somos lo mismo, pero a nivel práctico y real no lo somos ni por asomo. Trabajamos en servicios y protocolos diferentes. Las lavanderías industrial y sanitaria representan una parte muy pequeña de nuestro sector; son industrias grandes y están en polígonos. Con el problema del virus incluso están reforzando sus plantillas porque tienen más trabajo. Luego estamos todos los demás (el 95% en el caso de la Comunidad). Lavamos la ropa de diario, de vestir, trajes, pantalones… Cosas que ahora mismo no se nos están solicitando. Tenemos las tintorerías vacías", ha señalado este martes Carlos Jiménez, presidente de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Aragón.

Jiménez solicita que a este sector no se le considere de primera necesidad porque "no lo somos". "Nos estamos exponiendo a un riesgo innecesario cuando nuestro servicio no es imprescindible. Nuestro servicio no es ese; eso está en las grandes lavanderías. Apostamos por que se cierren las tintorerías por el bien de todos", ha añadido.

Falta de información

El presidente de esta Asociación ha subrayado también que lo que más les preocupa y ocupa es el riesgo ante un posible contagio. "Cuando nos permiten abrir nuestros negocios, como a día de hoy, estamos poniendo innecesariamente en riesgo la salud de nuestro personal, la nuestra e incluso la de nuestros clientes. ¿Cómo nos protegemos de la prenda en el supuesto de que venga infectada? ¿Quién garantiza que el virus está una hora o siete en una prenda, en un material, en un mostrador? No se sabe nada. Ante ese miedo e incertidumbre, nuestro trabajo no es fundamental. Es evitar el contagio y las exposiciones innecesarias", ha asegurado.

"¿Cómo nos protegemos de la prenda en el supuesto de que venga infectada? Ante este miedo, nuestro trabajo no es fundamental"

Hay que destacar que ninguna tintorería está obligada a abrir, la decisión última la tienen sus propietarios (autonómos y pequeñas empresas). Por ejemplo, Jiménez, dueño de la tintorería D'Streno, ha decidido cerrar a partir de mañana. "En dos días, la actividad ha sido nula", ha indicado.

Jornada reducida y empleadas a casa

Por su parte, Fina Herrero, propietaria de la tintorería El Rápido, está abierta a media jornada y ha mandado a casa a sus tres empleadas hasta nueva orden para no correr ningún riesgo. "Es la mejor manera de poner mi grano de arena; dos de ellas tienen niñas pequeñas. Estoy de acuerdo con que la gente se quede en casa, es la mejor manera de atajar el problema", ha dicho.

Con lo que también discrepa es con la apertura de este tipo de negocios. "No estamos preparados para estar abiertos. El Gobierno ha tomado esta decisión porque somos el mismo epígrafe fiscal que las lavanderías industriales, pero realmente no podemos lavar ropa de hospitales y de residencias ni este tipo de prendas llegan a nuestros establecimientos. Hasta las planchas son distintas", ha subrayado. Asimismo, ha puesto el acento en la manipulación de ropa que puede estar contaminada sin saberlo. "Dicen que el virus se queda en la ropa de 10 a 12 horas. Por muy desinfectante que sea el producto en seco que utilizamos, estamos manipulando una prenda", ha resaltado.

Fina se ha quedado al frente de la tintorería por si los clientes quieren recoger alguna prenda o para una limpieza de urgencia. No obstante, son pocas las personas que se han acercado a su establecimiento. "Si no salen de casa tampoco manchan. El panorama es negro; si no hay trabajo malamente vamos a poder pagar los sueldos. No solo para nuestro sector, para muchos es muy complicado".

"El panorama es negro; si no hay trabajo malamente vamos a poder pagar los sueldos"

Desde la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Aragón exigen al Ejecutivo que explique de manera concreta las medidas que va a adoptar para los autónomos y pymes. "Pedimos medidas extraordinarias como la supresión del pago de autónomo y la seguridad social hasta que todo se arregle. También acceso a líneas de crédito de financiación blandas, como tienen otras pymes, para que cuando podramos abrir poder arrancar y seguir luchando porque si no muchos pequeños no lo podremos aguantar", ha avisado Carlos Jiménez.

En este sentido, el Gobierno acaba de aprobar que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y queden exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.

Más información El Gobierno aprueba la exoneración de cuotas a autónomos y prestación por cese y plantea 100.000 millones en avales para empresas

Por su parte, Octavio Loriz, propietario de la tintorería Europa y vicepresidente de la Asociación, cerró el lunes su negocio por la seguridad de sus dos empleados y la suya propia. "Estamos en un limbo. El problema es que nos equiparan con las lavanderías industriales y no tenemos nada que ver. Además, antes de limpiar la prenda hacemos un predesmanchado manual; si la ropa viene contaminada, ¿qué hacemos? Ese es el problema que tenemos. Es complicado", ha afirmado.

Asimismo, Loriz ha resaltado la quiebra económica que para el sector supone esta pandemia. "Si cierras sigues abonando el pago de autónomo, el alquiler, la luz... Y si abres los beneficios van a ser mínimos. La gente no sale de casa; se va a esperar a ir a una tintorería. No tiene sentido estar abiertos", ha concluido.