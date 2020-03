"Trabajamos para que los ciudadanos se sientan seguros"

La pandemia del coronavirus gravita sobre España. Pedro Sánchez declara el estado de alarma. Desde su puesto de gerente del 061 Aragón-Urgencias y Emergencias Sanitarias, Amparo García audita la situación.

-Considerando los datos de hace apenas siete días, ¿esperaba una situación como la actual?

Nuestras previsiones se ajustan a lo que sucede en el resto de España y en el resto de Europa. Desde el Salud y la Consejería de Sanidad se entendió hace unos meses que el problema que aparecía en China era exportable porque estamos en un mundo globalizado. Se empezaron a hacer ejercicios de simulación y prevención para trabajar en escenarios de aparición del brote en Aragón.

-Según esos datos, ¿hasta dónde puede expandirse la pandemia en Aragón?

-En las peores previsiones, iríamos hasta un uno por mil, cantidad que sería asumible. Este sería el peor de los escenarios. Aun así, sería controlable. Nuestro sistema sanitario en Aragón es lo suficientemente potente como para soportarlo.

-Pero el problema es evidente...

-Por supuesto. El 12 de marzo del año pasado en el 061 recibimos 822 llamadas; el 12 de marzo de este año, 2.946 llamadas. Y 281 en el nuevo teléfono habilitado. Aunque las líneas se colapsen, intentamos responder a todas. A veces tenemos que referirnos a normas básicas de higiene y de respeto por el espacio personal. Cuando escucho que hay que lavarse las manos, es que hay que lavarse las manos…

-El saludo entre Macron y Felipe VI (no hubo apretón de manos), dentro de un estricto protocolo, ¿qué significó?

-Son gestos positivos porque trasladan una imagen de respeto por el espacio personal. Si yo no estoy segura de lo que soy capaz de transmitir, no debo poner en riesgo al de enfrente. El respeto es bidireccional. Lo que nos mostraron Macron y Felipe VI es que ambos se respetan sus espacios mutuos. Francia, Madrid... Nosotros en Aragón no hemos llegado a esa fase.

-La aparición de Lambán llamando a los representantes y adoptando medidas como las tomadas, con el cierre de centros educativos, por ejemplo, ¿cómo las valora?

-Ha sido importantísima. Cuando la Organización Mundial de la Salud declara pandemia, nos está dando un toque de atención. Y nos dice que esto no es un problema de unos o de otros: es un problema de todos. No se puede escuchar al presidente de México diciendo lo que ha dicho. Vamos a ser serios…

-Juan José Badiola dijo en esta misma página hace dos semanas que afortunadamente España cuenta con una Sanidad puntera, que no quería ni pensar lo que podía pasar en África con este problema sanitario…

-Estoy de acuerdo con el profesor Badiola. Si esta epidemia se extendiera en un espacio en el que la sanidad no pudiera resolver problemas, el resultado de la epidemia sería muy grave para la sociedad. En España, en Aragón, trabajamos para que los ciudadanos se sientan seguros. Hay gente capaz, responsable, seria, gente que piensa en escenarios distintos para compensar eventualidades posibles. Y sobre todo, pensamos en el ciudadano, en las personas.

-Nada tienen que ver sus palabras con algunos mensajes apocalípticos que se escuchan…

-Es un mensaje realista. Los mensajes apocalípticos son muy negativos… Hay que hablar desde el rigor, desde el conocimiento. Yo ya he estado en tres crisis: la gripe A, el ébola y ahora el coronavirus.

-¿Todas en el 061?

-No. La gripe aviar, como gerente en el Sector 1, en el Royo Villanova, cuando era centro de referencia de esa enfermedad. En el ébola, era cirujana, también en el Royo Villanova.

-Un deseo final, por favor.

-Que solucionemos esta crisis y que, como sociedad, aprendamos para la siguiente crisis.