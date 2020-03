Aragón suma 147 casos de coronavirus con 26 nuevas detecciones

La Dirección General de Salud Pública ha notificado 26 nuevos positivos por coronavirus, con lo que Aragón suma ya 147 casos confirmados, de los que 59 están hospitalizados, 5 en UCI y, el resto, en aislamiento domiciliario. Del total de los casos, 12 son profesionales sanitarios y 7 han fallecido.

El Departamento de Sanidad y el SALUD insisten en realizar un llamamiento a que los ciudadanos con síntomas leves de la enfermedad, para que se queden en casa y tomen las medidas de aislamiento básicas sin necesidad de llamar a las asistencias sanitarias, ya que en estos casos la enfermedad no requiere de intervención médica. Solo debe llamarse al 061 en caso de que los síntomas empeoren. Además, como ya se informó ayer, a partir de ahora, y para reservar el sistema sanitario, a los casos que realmente lo necesiten las pruebas diagnósticas quedan reservadas para personas vulnerables, casos graves y hospitalizados y personal sociosanitario.

Cabe recordar además que, a partir de mañana lunes, queda suspendida la actividad quirúrgica programada en la modalidad de autoconcierto, es decir las operaciones que se realizaban de forma voluntaria por las tardes, para poder disponer de camas en los centros hospitalarios si fueran necesarias.

En Atención Primaria, quedan suspendidas las consultas programadas, salvo las indispensables e indemorables para el seguimiento de los pacientes; así como las pruebas complementarias que no sean absolutamente imprescindibles. Se potenciará, siempre que sea posible, la atención telefónica a los pacientes, quedando la actividad asistencial presencial reservada únicamente a las situaciones clínicas que así lo requieran. La actividad administrativa será realizada de forma no presencial, en la medida de lo posible (renovación de recetas, emisión de informes, resultados de pruebas complementarias, etc.).

También se han suspendido los días de vacaciones y de libre disposición que no se hayan iniciado, así como cualquier otro permiso o licencia que implique ausencia del centro de trabajo, por parte de todo el personal de los centros sanitarios del Salud.