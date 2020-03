Litros de alcohol (para desinfectante) de Gilca, que limita la venta de geles

La escasez de geles hidroalcohólicos hace que algunos consumidores vayan de tienda en tienda buscando existencias. Las filas en los supermercados entre quienes han optado por hacer acopio de productos de alimentación y de higiene personal se pueden ver estos días también antes de abrir algunos establecimientos como el histórico de Gilca, especializado en productos químicos. Este viernes antes de subir la persiana ya había unas treinta personas esperando en la puerta de la céntrica tienda. En apenas una hora han vendido los 200 botes de medio litro de gel hidroalcohólico que acababan de recibir en el día, después de una semana sin producto. "Hemos tenido que limitar la venta a tres por persona", explica Virginia Gil, una de las responsables, ante la psicosis desatada por el coronavirus. Esperan volver a recibir la semana que viene. Porque sigue siendo el producto por el que más preguntaban los clientes que entraban a la tienda en un goteo incesante y cogían número en el aparato de "su turno" instalado a la entrada. Lo que no admiten son reservas de producto.

Para poder repartir más los productos ante el aumento de demanda han optado por envasar alcohol en botes de un litro, más pequeños que los formatos que tienen normalmente. Pocos clientes salían sin al menos un envase de litro. Se trata de otro de los productos que ya resultan difíciles de conseguir en algunos supermercados y que se utilizan para elaborar desinfectantes caseros.

"Con agua y jabón"

"Pasaba por aquí. No he venido de propio", aseguraba Jesús, jubilado, que no se mostraba preocupado por no encontrar geles desinfectantes, pero que se iba con dos envases de litro de alcohol isopropílico, el que dispone el establecimiento. "Me han dicho que no saben si es efectivo", reconocía. En su caso, para extremar la higiene ante el virus prefería lavarse "con agua y jabón".

"La gente está viniendo a buscar ingredientes y los estamos agotando cada día", añadía Virginia, detrás de la caja. En algunos casos siguiendo una receta que circula por internet y que desde el establecimiento advierten que no saben si es efectiva. Algunos expertos han advertido de que se trata de recetas para profesionales.

Otros productos agotados en la tienda son los desinfectantes de ambientes, de los que no esperan tener a corto plazo. "Venía a por desinfectante pero no hay", decía Carina a la salida, abriendo su bolsa. Lo quería para el coche. Ante la falta de este producto pensaba recurrir a alguna fórmula casera. "Como no hay glicerina utilizaré jabón", explicaba. Ese es otro de los ingredientes por los que más se pregunta y que el establecimiento esperaba recibir en el día. Algunos clientes quería saber a qué hora abría la tienda por la tarde para hacerse con algún envase.

Virginia recuerda que al inicio de la crisis trajeron una partida de 900 mascarillas que agotaron en tres días, pese a las recomendaciones de que no son necesarias si no se tiene la enfermedad. Ahora es un producto que el Gobierno ha anunciado que controlará su venta para evitar el desabastecimiento en el sector sanitario y enfermos que lo necesiten.

En estos días los ocho trabajadores de la tienda atienden el aumento de ventas, con días de 700 tiques de compra, pero la firma también está preocupada por lo que puede ocurrir con las restricciones del Gobierno a medida que avanza el virus. Entre el almacén de Malpica y la tienda trabajan 25 personas, pendientes de si hay cierre de comercios como se ha anunciado en Madrid para todos los establecimientos menos supermercados y farmacias.

