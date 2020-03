¿Qué medidas tomo para proteger a los niños ante el coronavirus?

Ante una epidemia como la del coronavirus, resulta lógico sentir una preocupación especial por los familiares y amigos de la tercera edad o por aquellos que estén convalecientes por alguna dolencia previa. También, por supuesto, por los bebés y niños de corta edad, a los que se les presta una mayor atención y cuidado en cualquier momento y contexto. Más en el actual.

Por eso cabe preguntarse qué cuidados y protocolos deben adoptarse con los pequeños que se tengan a cargo. “Parece una obviedad y se nos está repitiendo hasta la saciedad desde el primer minuto, pero hay que seguir inculcándoles las prácticas de higiene personal tales como el correcto lavado de manos. Esa es la medida de control más importante, pero también que eviten llevarse las manos a la boca o a los ojos, apliquen la técnica de toser en el codo y usen pañuelos desechables”, indica Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón, quien, en cualquier caso, recuerda que “es preciso recordar que, por ahora, hay poca bibliografía médica sobre este virus, por lo que hasta que se amplíen las investigaciones conviene aplicar lo que dicte el sentido común”.

Entre los consejos que sí se pueden dar, por ahora, está el “evitar concentraciones infantiles, como los cumpleaños que se organizan en espacios cerrados como las típicas piscinas de bolas, donde los pequeños lo tocan todo, desprenden secreciones, etcétera”, señala la experta, quien sin embargo sí cree conveniente que se les lleve a grandes espacios abiertos, como los parques. En las consultas médicas, en las que los padres están cancelando “bastantes” revisiones en las que no se aborda el calendario de vacunación, se han retirado los juguetes y libros a disposición para evitar posibles contagios. También se están atendiendo dudas por vía telefónica. “La gente sigue las recomendaciones de las autoridades, que piden no acudir a los centros sanitarios si no es por algún motivo urgente”, recuerda la médico.

Haciendo hincapié en lo poco que se sabe por ahora del virus -por el momento se cita un único estudio fiable elaborado en China-, Cenarro explica que se va viendo que “por debajo de los diez años sólo se diagnostican un 1% de casos, el mismo porcentaje que entre los 11 y los 19 años”. Sin embargo, parece que “el virus puede durar en los niños más tiempo”, si bien los efectos que sufren “son menos severos que en la población adulta”. De todos modos, recuerda que "en España, todos los casos que se han dado entre niños vienen de haberse contagiado por mayores de edad de su círculo cercano, ya sean sus padres u otros familiares".