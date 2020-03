Katia Fach: "La universidad tendría que ser ágil y anticiparse"

El Gobierno le acaba de designar mediadora en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), ¿qué es este organismo?

Una de las cinco partes que componen el Banco Mundial. Resuelve las controversias que plantean fundamentalmente empresas que no están de acuerdo con el trato que les ha dado un país extranjero en el que han invertido.

¿Es una organización eficaz?

Sí. Hasta ahora todos los países demandados han abonado; hablamos de demandas millonarias.

Es la primera vez que España selecciona a mujeres para este cargo y, en su caso, la primera profesora universitaria. ¡Y de Aragón!

Sí. No había mujeres. Me hacía ilusión ser parte de un proceso transparente por primera vez.

¿Qué le gustaría hacer como mediadora?

Impulsar la conciliación como vía óptima para resolver conflictos sin llegar al arbitraje.

¿Y cómo dieron con usted?

Todo el mundo ha llegado ahí porque ha mandado su currículum. Es un mundo pequeño, especializado y centrado en grandes despachos de Madrid y Barcelona. Yo estuve en 2008-2009 como profesora invitada en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Mi mentor era una persona muy prestigiosa, que ejercía en temas de inversiones internacionales.

Comenta que su estancia en EE. UU. fue esencial para usted.

Nueva York es el foro perfecto si quieres ver grandes negocios, grandes despachos y temas.

¿Recomendaría a profesores y alumnos salir fuera a formarse?

Sí. Muchas de las cosas que he hecho no me las hubiera planteado si no hubiera pasado por Estados Unidos y no hubiese tenido un mentor en Columbia que me hubiese apoyado. Entendí que si hacías Derecho Internacional no te podías quedar en Zaragoza: tienes que viajar, saber idiomas e ir a congresos a presentar tus investigaciones.

Usted se lamenta de que los estudiantes de la Universidad de Zaragoza no se pueden beneficiar de sus conocimientos en mediación y arbitraje internacional.

Es un problema generalizado en la Facultad de Derecho. Se supone que somos buenos en unos ámbitos y luego el plan de estudios es tan rígido que no te permite contar lo que estás investigando.

Está desaprovechada.

No solo yo. Hay mucha troncalidad y tan poco margen de ofrecer otras actividades, que mucha gente que es muy buena investigando no lo puede contar en las clases. Todos los que se gradúan en la Facultad de Derecho tienen que tener una formación generalista, pero también estaría bien responder a lo que el mercado demanda. Sí sé que a los abogados de Madrid y Barcelona que hacen arbitrajes de inversiones –que es mi tema– les va profesionalmente muy bien. ¿Por qué no tenemos chavales en Derecho que puedan entrar por la puerta grande entre comillas en ese contexto de la abogacía internacional? Respuesta: no han visto arbitraje de inversiones, etcétera. Tampoco tienen clases obligatorias de inglés jurídico y el mundo funciona en inglés.

¿Qué cambiaría en la universidad?

Mi sensación es que en ocasiones no respondemos a las demandas del mercado laboral. En parte, no es culpa de la Universidad de Zaragoza. Tenemos normativa europea, que se deriva en normativa nacional y nosotros no nos podemos desmarcar e inventarnos un plan de estudios que no responda a los parámetros que nos vienen dados desde arriba. También, en ocasiones, las circunstancias externas o las rigideces de la institución no nos permiten formar a los alumnos en profesiones que sabemos que son demandadas y exitosas.

¿Y qué le pediría al nuevo Gobierno en la materia que le compete?

Visión de futuro para adaptar la oferta universitaria a la demanda laboral. La universidad va un poco arrastrada por la realidad; tendría que ser ágil y anticiparse.