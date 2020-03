¿Cómo afronto la crisis del coronavirus si estoy embarazada? ¿Y si doy el pecho?

El mejor consejo para hacer frente a la epidemia de coronavirus, el más repetido, es que se aplique el sentido común. Hay que procurar no tener contacto con quienes están o podrían estar contagiados, evitar que las personas mayores se expongan a riesgos innecesarios e intensificar las medidas de higiene en lo personal y en los espacios privados y comunes. Más allá de estos apuntes básicos, ante cualquier sospecha de contagio o si surge una duda de salud razonable, lo recomendable es consultar a los expertos en la materia.

Una de las cuestiones que más preocupan a muchos padres es cómo puede interferir el coronavirus en la lactancia. Pueden, en principio, estar tranquilos. “Si la lactancia ya está establecida, es decir, si la madre contrajese el virus cuando el bebé ya tiene un mes o más, no hay transmisión. Así se ha determinado según los estudios realizados hasta el momento, aunque cabe señalar que la bibliografía médica por ahora es muy escasa”, indica Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón. En cualquier caso, si se concretase esta situación “se recomendaría que la madre se pusiese una mascarilla para dar el pecho” y que se lavase con fruición previamente.

Si la futura mamá no está aquejada de Covid-19, no debe tomar más precauciones de las recomendadas ante la crisis actual, tal y como desgrana Juan Antonio Abascal, especialista en Medicina Preventiva: “Tiene que hacer lo mismo que si no estuviese embarazada, es decir, ser proactiva: no besarse, no estar a menos de dos metros de otra persona, evitar las toses de otras personas, etcétera”.

Asimismo, si la progenitora en ciernes da positivo, puede mantener la calma: “Los poquísimos casos que tenemos sobre embarazadas, concretamente los procedentes de China, dicen que nueve mujeres infectadas han dado a luz felizmente a hijos sanos. Pasa lo mismo con el virus que con la gripe. No está demostrada la transmisión vertical entre madre e hijo”.

La experta en materia de Pediatría, Teresa Cenarro, se inclina por “aislar al recién nacido en el momento del parto si la madre hubiese dado positivo con anterioridad, se tendría que evitar el contacto piel con piel y no comenzar la lactancia”.

En España, todos los casos de Covid-19 que se han dado entre niños encuentran su origen en un contagio de adultos de su círculo cercano, ya sean sus padres u otros familiares. Pese a ello, Cenarro vería “entendible” un hipotético cierre de centros escolares en Aragón, tal y como ya se ha dado en otros territorios como la Comunidad de Madrid.

