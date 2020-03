El coronavirus impulsa las ventas de legumbres, leche y desinfectantes

Las cadenas de supermercados han tenido que llamar a la calma esta semana ante el acopio de productos que han empezado a hacer algunos consumidores llevados por la psicosis que envuelve a la crisis del coronavirus. Las fotografías de estanterías vacías en algunos establecimientos viajan de grupo en grupo de Whatsapp generando un mayor desasosiego entre los usuarios. Desde las enseñas se recuerda que cada mañana se reponen las tiendas, volviendo a llenarse de producto.

Desde la patronal aragonesa CEOE lanzaron este miércoles un mensaje de "tranquilidad y calma" garantizando la "eficiencia y dedicación" de la distribución alimentaria de Aragón. Criticaron "el alarmismo y los bulos generados sobre un posible desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad". En un comunicado aseguraron que "el abastecimiento está garantizado a través de los distintos tipos de comercio".

El aumento del consumo se empieza a reflejar en las estadísticas. Las ventas en la gran distribución aumentaron un 8,3% respecto a la misma semana del año anterior, según la información que recoge la consultora Nielsen. En su último informe de la semana del 24 de febrero al 1 de marzo, ha destacado que "el efecto del Covid-19 se dejó notar en las ventas en gran consumo". Y todavía no se habían decretado medidas más duras como el cierre de los colegios en Madrid y Vitoria, las zonas con más afectados.

Higiene personal y alimentación

Los mayores incrementos se han registrado en los productos de higiene personal. En la lista de los que llenaron los carros de la compra de quienes acudieron a los supermercados e hipermercados se colocaron los productos antisépticos y alcohol, que crecieron un 178% y las del agua oxigenada, un 57,3%. También se duplicaron las compras de jabón de tocador (119%) y aumentó la de toallitas (32,9%) y pañuelos y 'tissues' (16%).

En el apartado de alimentación envasada las preferidas en la cesta de la compra fueron las legumbres (47,1%), seguidas del arroz (44,9%), pastas (30,9%), platos preparados (25,9%), sopas (19,6%), conservas (18%) y leche no líquida (11,9%). También se compraron más alimentos infantiles (8%) y aceite (5%).

Un paseo por los pasillos de varios súper zaragozanos dejaba ver este miércoles por la mañana 'huecos' o menor cantidad de mercancía en garbanzos, lentejas y alubias. Tanto frescas como en bote. Ocurría lo mismo con el tomate frito, el atún o la leche. Y, sobre todo, el papel higiénico. Se trata de productos básicos que han sido los primeros que se han echado al carro al hacer compras compulsivas. "Yo he comprado lo normal", aseguraba Pedro, de 64 años a la salida de un supermercado de la Almozara. Estaba entre el grupo de quienes creían que no era necesario acumular en casa y como él, otros compradores habituales que visitaban el establecimiento a primera hora de la mañana. "Vengo a comprar lo de todos los días", apuntaba Yolanda, que tampoco consideraba necesario llenar la despensa.

Pico de ventas

Estos días "hay un pico de venta importantísimo", reconocían desde Mercadona, uno de los establecimientos que han notado el incremento de usuarios. La cadena asegura el abastecimiento de sus tiendas y garantiza que "todos los días va a haber producto".

Donde se ha registrado un incremento notable es en las compras por internet. El informe de Nielsen ha destacado "el auge de las compras 'online' en la semana del 24 de febrero al 1 de marzo, en comparación con la misma semana del año anterior, ya que las ventas en este formato se incrementaron un 62,5%".

Esto ha llevado a la propia Mercadona a suspender la venta por internet en Madrid, para mantener el 'stock' de sus tiendas físicas, de las que se abastece. Otras enseñas también están notando el aumento del comercio electrónico. Carrefour ha priorizado las entregas a mayores, personas con movilidad reducida, discapacitados o personas en cuarentena. Dia advierte en su web de que "el servicio 'online' podría verse afectado debido al aumento de pedidos" que registran estos días.

"Yo compro lo normal. Vivo sola pero siempre tengo la nevera llena"

En otro punto de venta de productos de alimentación como el Mercado Central de Zaragoza las ventas de este miércoles eran las de un día normal. "Se nota más afluencia pero por el nuevo mercado, no por el coronavirus", aseguraban desde Pablomar, una de las pescaderías del renovado edificio. Siguen notando un aumento de ventas desde que se reinauguró el histórico mercado hace un mes. Creían que lo que notarían es menos afluencia si se tomaran medidas más restrictivas en Aragón como el cierre de colegios porque algunos clientes acuden al dejar a los niños o al ir a buscarlos. Sin embargo, para otros puestos podía ser motivo de aumento del negocio porque los niños que se quedaban al comedor ahora comerían en casa, pensaba Raquel, desde el puesto de conservas y encurtidos Hermanos Rezusta. "No es cuestión de tener en casa cosas que no vas a necesitar", coincidían Martín y Emilia, un matrimonio que venía de Toledo a ver a su hijo y habían comprado en el mercado. "Yo compro lo normal. Vivo sola pero siempre tengo la nevera llena porque me gusta cocinarles algo a mis hijos", aseguraba Jesusa.

Muestras cubiertas por plástico

Muestras de productos de cosmética cubiertas por plásticos. Heraldo.es

El efecto del coronavirus también se reflejaba en medidas de protección contra el contagio en los comercios. Las principales marcas de cosmética han comunicado a la gran distribución que controle el uso de los probadores que se ofrecen a los consumidores. En cadenas como El Corte Inglés se pueden ver desde el martes por la tarde envueltos en un plástico en los centros de Zaragoza. "Son medidas que han decidido las firmas de cosmética", han explicado desde la cadena. El objetivo es proteger los 'tester' de productos como maquillajes, sombras de ojos o barras de labios.

"Si alguien quiere probar hay que limpiar el producto. No se puede probar directamente", han explicado. "Todas las firmas han adoptado esta medida de prevención sanitaria", han concluido.

