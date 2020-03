Una familia de Zaragoza en Nápoles: "Queremos que nos aclaren cómo vamos a poder regresar"

La decisión del Gobierno de prohibir los vuelos directos entre Italia y los aeropuertos españoles (tomada esta misma mañana) como medida extraordinaria para contener la expansión del coronavirus ha cogido a la zaragozana Olga y su marido Giovanni en Nápoles -donde viajaron el 23 de febrero junto a sus dos hijas mellizas de tan solo siete meses-. El matrimonio tenía previsto regresar este próximo sábado a España, pero ante la medida del Ejecutivo central no saben qué hacer. La decisión del Gobierno español se tomó este martes, después de que el Ejecutivo de Italia declarara la cuarentena en todo Italia el lunes por la tarde. "Queremos que nos aclaren cómo vamos a poder regresar. ¿Nos van a dejar aquí hasta que decidan volver a la normalidad?", ha reclamado Giovanni, nacido en Italia y residente en la capital aragonesa desde hace casi tres años.

La prohibición de vuelos directos entre ambos países entra en vigor a las 00.00 de este miércoles y hasta las 00.00 del próximo 25 de marzo y se establece con carácter temporal, con un límite de 14 días que se podrá prolongar. La medida tiene excepciones como son los vuelos de aeronaves de Estado, escalas con fines no comerciales (sin subida ni bajada de pasajeros), vuelos posicionales, exclusivos de carga, humanitarios, médicos o de emergencia.

Olga -ginecóloga en el Hospital Miguel Servet y en excedencia- y su marido -ingeniero de automoción y de baja paternal- se desplazaron con sus hijas pequeñas hasta la capital de la región de Campania para estar con los padres de él. "Cuando vinimos, la situación ante el virus no era tan complicada. Había unos cien casos en el norte del país y no había ningún problema en esta zona. Incluso la región de Campania ha ofrecido a Lombardía (la más castigada) camas de UCI", ha explicado Giovanni.

Volver con garantías

Viajaron a Nápoles desde Barcelona en un vuelo directo con Vueling; un camino a la inversa que tenían previsto hacer este sábado por la mañana. Desde la compañía aérea les han informado de que el vuelo está confirmado, pero que no les pueden asegurar que esté activo. "Cualquier decisión nos la enviarán por correo. Y el consulado español en Nápoles nos ha comunicado que los vuelos estaban llenos y que otra opción es una conexión con escala en otro país. La información es tan reciente, que no sabían cómo asesoranos", ha indicado Giovanni, que descarta esta última propuesta por temor a que les puedan bloquear en otro lugar ya que viajan con dos bebés. "Tengo miedo de quedarnos en otro país con dos niñas pequeñas. Queremos volver con garantías", ha indicado.

Asimismo, este italiano ha cuestionado que se bloqueen los vuelos directos entre España e Italia y, sin embargo, se mantengan celebraciones de fiestas multitudinarias (como las Fallas). "Eso sí que es un riesgo de verdad", ha señalado.

Y respecto a la situación que se vive en su ciudad natal, ha destacado que están haciendo vida normal y siguiendo las recomendaciones gubernamentales de evitar las aglomeraciones. "No hay ningún problema. Tenemos más cuidado de no ir con mucha gente, que es lo que aconseja el Estado. No es lo mismo Nápoles que Milán o Bérgamo", ha afirmado.